В сенат поступил принятый мажилисом закон о республиканском бюджете на 2026-2028 годы. Согласно документу, средства, направленные на пенсионные выплаты по возрасту и пенсионные выплаты за выслугу лет, предусмотрены с учётом повышения их размеров с 1 января 2026 года на 10%, передает Informburo.kz.

Фото Informburo.kz

Также закон устанавливает с 1 января 2026 года:

минимальный размер заработной платы – 85 000 тенге;

минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 35 596 тенге;

минимальный размер пенсии – 69 049 тенге;

месячный расчётный показатель – 4325 тенге;

размер прожиточного минимума – 50 851 тенге.

Депутаты мажилиса предлагали повысить размер минимальной зарплаты до 110 тысяч тенге, но в правительстве норму не поддержали, и в закон она не вошла.

Также, согласно закону, с 1 января 2026 года месячный размер денежной компенсации на содержание жилища и оплату коммунальных услуг устанавливается в сумме 3739 тенге военнослужащим (кроме военнослужащих срочной службы) и сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы.

В республиканском бюджете на 2026 год предусмотрены гарантированные трансферты из Национального фонда в сумме 2,77 трлн тенге.

В июне текущего года министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова сообщала, что пенсию, пособия и зарплаты проиндексируют на 10,5%.





