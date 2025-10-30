Соревнования среди мужчин и женщин по версии UWW (United World Wrestling) прошли в сербском Нови-Саде. Это было очень увлекательное зрелище с бросками, удушающими и болевыми приёмами.

Сборная Костанайской области в составе команды РК

В весовой категории до 94 кг Руслан Исраилов стал серебряным призёром чемпионата мира в ги (борьба в кимоно).

Руслан Исраилов - серебряный призёр ЧМ по грэпплингу UWW в весе до 92 кг.

А Максат Толенди занял третье место в но ги (борьба без кимоно) в весе до 84 кг.

Максат Толенди занял третье место в но ги до 84 кг

- Мы рады что наша Костанайская область принесла сборной Казахстана три медали в командный зачёт, - поделился с «НГ» старший тренер Костансйской области по грэпплингу UWW Мурат БЕРМУХАМБЕТОВ.



Немного не хватило до медали в этот раз Адлану Мадаеву, выступавшему в категории 84 кг в ги. По всей видимости, сказалась травма, полученная на тренировке перед самим выездом. Ну и местами сыграло свою роль неоднозначное судейство.

Рамазан Кусаинов (в красном) выступал в категории до 92 кг

Также приняли участие в чемпионате мира и показали эффектные поединки Рамазан Кусаинов, Дархан Толыбаев и Рамазан Абдрахимов.

Порадовал своей бронзой Адлан АСУЕВ, завоевавший её в схватке с именитым чёрным поясом по джиу-джитсу и многократным чемпионом мира по грэпплингу UWW Георгием Размадзе.

Адлан Асуев стал бронзовым призёром ЧМ в но ги, в весе до 66 кг

- Да, я знал, что он известный спортсмен, но и я очень хотел победить. На всё воля Всевышнего, - подытожил Асуев.

В схватке за третье место Адлан победил досрочно удушающим приёмом «треугольник».

Фото Ассоциации боевых искусств Костанайской области



