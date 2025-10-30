Костанайцы привезли медали чемпионата мира по грэпплингу из Сербии
Дмитрий ПЕТРЕНКО
Соревнования среди мужчин и женщин по версии UWW (United World Wrestling) прошли в сербском Нови-Саде. Это было очень увлекательное зрелище с бросками, удушающими и болевыми приёмами.
Сборная Костанайской области в составе команды РК
В весовой категории до 94 кг Руслан Исраилов стал серебряным призёром чемпионата мира в ги (борьба в кимоно).
Руслан Исраилов - серебряный призёр ЧМ по грэпплингу UWW в весе до 92 кг.
А Максат Толенди занял третье место в но ги (борьба без кимоно) в весе до 84 кг.
Максат Толенди занял третье место в но ги до 84 кг
- Мы рады что наша Костанайская область принесла сборной Казахстана три медали в командный зачёт, - поделился с «НГ» старший тренер Костансйской области по грэпплингу UWW Мурат БЕРМУХАМБЕТОВ.
Немного не хватило до медали в этот раз Адлану Мадаеву, выступавшему в категории 84 кг в ги. По всей видимости, сказалась травма, полученная на тренировке перед самим выездом. Ну и местами сыграло свою роль неоднозначное судейство.
Рамазан Кусаинов (в красном) выступал в категории до 92 кг
Также приняли участие в чемпионате мира и показали эффектные поединки Рамазан Кусаинов, Дархан Толыбаев и Рамазан Абдрахимов.
Порадовал своей бронзой Адлан АСУЕВ, завоевавший её в схватке с именитым чёрным поясом по джиу-джитсу и многократным чемпионом мира по грэпплингу UWW Георгием Размадзе.
Адлан Асуев стал бронзовым призёром ЧМ в но ги, в весе до 66 кг
- Да, я знал, что он известный спортсмен, но и я очень хотел победить. На всё воля Всевышнего, - подытожил Асуев.
В схватке за третье место Адлан победил досрочно удушающим приёмом «треугольник».
Фото Ассоциации боевых искусств Костанайской области
