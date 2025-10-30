Шестая бронза в истории клуба и третий Кубок (еще в 2007-м и 2023 году). Но костанайцы пять раз были в шаге от чемпионства, а дважды (2010 и 2021 гг.) «Тобол» забирался на высшую ступень казахстанского пьедестала почета. Чем запомнился сезон 2025 года, как оценивать результаты подопечных нового главного тренера, легендарного любимца фанатов и лучшего бомбардира Премьер-лиги Нурбола ЖУМАСКАЛИЕВА? И главное, чего ждать от желто-зеленых в 2026-м? Как сейчас говорят, давайте разбираться.

Вручение Кубка РК по футболу

Детский зал

Я не ошибся адресом? Это не детский утренник? В зале «Жастар Сарайы» стоит сплошной ребячий гомон. Кто-то машет желто-зелеными флагами или хотя бы флажками. Другие просто, как говорят фанаты, «на цветах», дудят противнейшие (для меня), но неизменные вувузелы. Многие, от совсем малышей до студентов, либо ходят в ассоциированные с командой «Тобол» футбольные школы или в кружки и секции, а кто-то уже готовится стать школьным физруком. И каждый из них следил за игрой клуба!

Студентка индустриально-педагогического колледжа Алена НИКОЛАЕВА пять лет занималась футболом.

- Я посмотрела многие игры чемпионата-2025, - отмечает она. - И скажу, что боролись наши всегда достойно и упорно до конца. Мне показалось, что у них сильные контратаки. Из ребят выделялись Асранкулов и Чесноков, очень талантливый игрок.

А если серьезно, но кратко

34-й чемпионат РК, в котором приняли участие 14 клубов, для «Тобола» стартовал дома. До появления крытой арены все игры начинались где-то «на югах» страны, а теперь - все, можем принимать у себя. Первыми встретили молодую команду «Улытау», выиграли 2:0. Нормальный старт. Затем на выезде ничья с «Женисом», но дальше - обидная ничья дома с «Елимаем». Дальше «Тобол», что называется, «пошел»: с «Окжетпесом» - 1:0, с «Актобе» - 2:0. Это наших-то извечных соперников!

Нурбол Жумаскалиев пришел на награждение с сыном

Первое поражение было от «Кайрата». Житель Костаная Константин ЮДАКОВ был на всех домашних матчах сезона:

Константин Юдаков и Юрий Коломацкий посетили все домашние матчи «Тобола»

- Как ни странно, больше всего запомнился поединок с «Кайратом», когда мы уступили. А запомнился, потому что гости оказались упорными, ведь мы выигрывали многие домашние игры. Дело просто в классе команды из южной столицы.

Всего у «Тобола» поражений в чемпионате было 4: от «Кайрата» (чемпиона 2025 года), одно дома от «Астаны» (серебряного призера) и самое обидное - от «Атырау», но об этом чуть позже.

В целом по чемпионату «Тобол» шел неплохо и перед играми финальной серии даже был на 1-м месте по очкам. 5 июля выиграли серьезный матч в Семее с «Елимаем» - 3:2. Затем сработали вничью в «Актобе» - и да, опять равный результат с теми, от кого мы обычно увозим мало очков.

Дальше: дома побили «Окжетпес» в тяжелой борьбе. Потом уступили у себя «Кайрату». Там было все по делу, «Кайрат» параллельно играл в Лиге чемпионов, состав сильный, «Тобол» ничего не мог противопоставить.

Потом отправились в Петропавловск и привезли победу. Очень принципиальный матч был в Шымкенте - 3:2 в нашу пользу.

Далее выигранный матч со слабеньким «Тураном» и ничья дома с «Женисом», где потеря очков не планировалась. И вот мы едем в Атырау: шли на 1-м месте! Вдруг неожиданно проигрываем этому клубу, которого в первом круге дома обставили со счетом 5:0. Большое разочарование. Тут же второе поражение подряд, от «Астаны», и все, костанайцы уже подняться не смогли, а последние три матча ни на что не влияли.

По итогам сезона - 3-е место, 54 очка, забито 45 голов и пропущено 25.

Меняться будем?

Нужен ли команде лучший состав, который обеспечил бы повторение золота 2010-го и 2021-го? Это притом, что открывший свои способности в «Тоболе» Ислам Чесноков сейчас подписывает контракт с шотландским «Хартсом».

- У нас квалифицированный и оптимальный состав, так что команда показала качественный футбол, основанный на подготовке, - считает вице-президент областной федерации футбола Болат ИСКАКОВ. - Хотя всегда есть над чем работать, и тренерский штаб постоянно должен заниматься селекцией. Чесноков, Жагоров, Жумашев и Пивоваров, на мой взгляд, показали себя лучшими в сезоне, Бусурманов в этом году играл более стабильно…

Нурбол Жумаскалиев считает, что определить планы клуба нужно, исходя из финансирования

- Мы пока не знаем, будет ли и насколько изменен состав команды в следующем году, - сообщил в интервью корреспонденту «НГ» новый главный тренер ФК «Тобол» Нурбол ЖУМАСКАЛИЕВ, - кто продлит контракт и останется, а кто уйдет. Думаю, что сейчас нужно некоторое время, чтобы сориентироваться, понять стратегию клуба, какие задачи будут перед ним стоять. С руководством клуба предстоит переговорить и по поводу его финансовых возможностей. И исходя из этого, выработать понимание задач. У меня есть понимание моей задачи. Я был футболистом, мне знакомы все их процессы, но тренерство - новая ступень. Хотя я всегда говорю, что тренер зависит от результата.

- Мы прекрасно помним самую первую бронзу «Тобола», и тогда уже вас встречали как триумфаторов, - вспомнил основатель фан-клуба «Тобола» Юрий КОЛОМАЦКИЙ. - Были знаменитые игры в Кубке Интертото, были большие победы. И тогда же команда стала народной. И до сих пор она - наша! Главное, чтобы в новом сезоне сохранился ваш состав, сохранился дух соревнований и победы!

Наш почерк: плеймейкеры, а не бегуны

- Мы все хотим видеть на поле своих, - продолжает Константин Юдаков. - Воспитанников казахстанской школы футбола, тем более костанайцев. Отметим Александра Зуева, Юрия Мелихова, Ивана Пивоварова и Жаслана Жумашева - это же будущее наше! Не легионеры наше будущее, а именно такие ребята из костанайской школы.

Поздороваться за руку с легендой - бесценно

Действительно, каждая спортивная школа дает (или даже «соз-дает») свой стиль, почерк, цвет. У костанайской школы футбола можно отметить, например, короткие пасы, постоянное владение мячом за счет быстрых, точных передач и движения игроков по полю. Именно это и помогало костанайцам сохранять контроль над игрой, когда «Тобол» часто создавал такие свободные участки и перегружал другие, а все ради быстрого перемещения мяча на совершенно другую часть поля. Костанайцы - изящные плеймейкеры, но не бегуны от штрафной до штрафной.

- В нашем стиле нет такой «силовой» игры с непременными подножками и желтыми карточками, как часто бывает, например, у грузин, - продолжает Юдаков. - Но все в конечном итоге зависит от настроя на игру, так что я бы не создавал здесь стереотипов, мол, эти всегда играют жестко. Хотя часто, например, «Актобе» этим грешит… Помню, во время их визита мы увидели много нарушений с их стороны. Но этим выиграть нельзя, хотя и напирали они тогда здорово. А у «Тобола» просто выше класс игры. Вот в итоге что и привело «Тобол» к заслуженному третьему месту. Я всегда говорю: «Тобол» - это команда высокого уровня. И то, что наш Жумаскалиев провел с «Тоболом» десятилетия, был капитаном команды, играет большую роль. Он лучше понимает специфику, нежели эти вот приезжие тренеры прошлых лет. Конечно, они что-то новое дают, продвигают, но у них никак не может быть такой боли за регион, за Костанай. А Жумаскалиев, он здесь сформировался. И он не истерит, к бровке не выбегает, не получает желтых карточек как тренер за неспортивное поведение. И вот даже тот факт, что он несколько лет назад уходил в «Астану», сезон поиграл и вернулся, о многом говорит. И этот сезон он ведь с самого начала взял, и третье место - это и его результат.

Сегодня - гордость, завтра - дорога дальняя

Следующий год для «Тобола» станет еще более интересным, потому что он возвращается в еврокубки.

- В течение сезона «Тобол» показывал очень достойную игру, - заметил директор департамента по внешним связям и региональным отношениям Казахстанской федерации футбола Александр КЕПЛИН. - К сожалению, первое место только одно. Но в любом случае этим сезоном «Тобол» может гордиться: бронза, Кубок и путевка в Европу на следующий год. А последнее - положительные эмоции как для футболистов, так и для болельщиков, да и для тренерского состава. Очень интересно сойтись с командами из других стран на международном уровне: сравнить себя, свой подход - игровой, тактический или тренерский. Сложно сказать, хватает ли нашим командам финансирования. Главное - показывать мастерство на поле. Но мы, федерация, намерены и дальше создавать условия, в которых может развиваться казахстанский футбол, в том числе и профессиональный, расти уровень чемпионатов и мастерство футболистов.

- Очень важно будущее участие команды в еврокубках, поэтому будем ждать хороших результатов, - сказал на церемонии награждения аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ. - Победа этого года станет основанием для дальнейшего развития футбола в нашей области. А мы будем делать все для развития спортивной инфраструктуры. За два года было построено порядка 20 новых спортивных объектов, спортивные площадки, где дети занимаются. У нас 25 полноценных стадионов и 263 футбольные площадки. И на будущий год строим два стадиона. Благодарю всю команду, каждого из вас за то, что вы сделали. Молодцы, ребята!

Кумар Аксакалов: «Победа этого года станет основанием для развития футбола в регионе»

После официальной части Кумар Иргибаевич спустился в зал, где его ждали те же самые непосредственные ребятишки. Снял врученную ему ранее бронзовую медаль и надел на одного из них.

Адилхан Айбаров тоже станет чемпионом

- Я занимаюсь в футбольной школе и мечтаю стать футболистом, - признался будущий спортсмен Адилхан АЙБАРОВ. - Это очень захватывающая игра, это мой интерес с первых лет!

Кстати, в целом по региону, как рассказал его глава, футболом в школах разного уровня и профиля, в кружках и секциях занимаются около 3 000 детей. Смогут ли они когда-то стать Жумаскалиевыми, Бусурмановыми, Чесноковыми? Увидим довольно скоро.

