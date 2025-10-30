До 31 декабря 2025 года года предприниматель Алмат Айткужинов обязан приостановить работы по строительству многоэтажного дома № 60 по ул. Каирбекова. Об этом сегодня, 30 октября, на брифинге в РСК сообщила руководитель управления ГАСК Костанайской области Динара ИХЛАСОВА.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наша Газета | Новости | Костанай (@ng.kz_)

Речь идет об объекте, возводимом в границах улиц Сьянова, Гоголя, Каирбекова и проспекта Аль-Фараби.

- По решению суда Айткужинов привлечен к административной ответственности за отсутствие проектно-сметной документации, за строительство без авторского и технического надзоров и без получения талона о начале производства работ, - пояснила Ихласова. - Предпринимателю было вынесено предписание о разработке ПСД, а также о приостановлении строительства. Срок исполнения требований - до 31 декабря текушего года. За их выполнением будет следить государственный судебный исполнитель, это не в нашей компетенции. Штраф предприниматель уже оплатил.

Размер штрафа по ст. 316 КоАП РК (Строительство объектов без ПСД) для физлиц (именно под эту категорию попал Айткужинов) - 120 МРП (471 840 тенге, 1 МРП в 2025 году - 3 932 тенге).



Предписание выдали 26 октября. В случае неисполнения управление ГАСК проведет повторную проверку. В результате застройщику грозит новый административный штраф.



Вчера, 29 октября, прошли общественные слушания по ПДП этого района. Жители близлежащих домов заяили, что строительство продолжается несмотря на отсутствие разрешительных документов, а обсуждение ПДП в таких условиях назвали «легализацией незаконного объекта».

Отвечая на вопросы журналистов, руководитель отдела архитектуры и градостроительства акимата Костаная Гулсара КУРМАНГАЛИЕВА пояснила, что всего в слушаниях приняли участие 258 человек. Сейчас идет подсчет голосов. Протокол будет размещен на официальном сайте акимата Костаная.

Фото Олега ПАКА

После брифинга корреспонденты «НГ» побывали на месте строительства. Работы на объекте продолжаются.



Фото автора