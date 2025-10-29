А еще - называть его обсуждение соучастием в легализации преступления, говорить о привилегированности застройщика над конкурентами и лоббировании госорганом его интересов.

Свои мнения участники публичных слушаний по проекту детальной планировки (ПДП) в границах ул. Сьянова - ул. Гоголя - ул. Каирбекова - пр. Аль-Фараби выразили сегодня, 29 октября, в ДК "Мирас". На обсуждение пришло больше 90 человек.

Жильцы голосуют против ПДП их района



Противниками ПДП выступают жильцы "коренных" домов района. По их словам, проект разрешает застройщику Алмату Айткужинову ряд действий, которые противоречат их интересам, а некоторые даже признаны незаконными.

- Строительство продолжается и реализация квартир, хотя ни одного документа нет на это! - возмутился один из участников слушаний. - А наличные деньги получают. Законно ли это? Идет строительство двух 12-этажных домов по той стройке, которой не может быть!

- Меры были приняты ГАСКом к застройщику, - ответила руководитель отдела архитектуры и градостроительства акимата Костаная Гульсара КУРМАНГАЛИЕВА. - По поводу приостановления данного строительства - это компетенция ГАСКа.

- Вы нас собрали здесь и просите нас подписать ПДП, а в данный момент происходят незаконные действия. Его (Айткужинова - "НГ") оштрафовали на 3 млн тенге, запретили строительство. Тем не менее, привезли 5 бусиков своих рабочих на голосование. И от нас требуете каких-то подписей участия в этом незаконном действии. Мы все участники незаконной торговли, получается?

- Два обращения было на имя президента, два обращения было на имя акима города, - сказал участник слушаний Рустем АКТАНОВ. - Первый вопрос во всех обращениях стоял - как можно сегодня разрабатывать ПДП, если на этом месте что-то строится? Неизвестно, соответствует ли оно градостроительным нормам. Был конкретный запрос, на который нам не ответили. Разработку ПДП надо приостановить, пока не будет решен вопрос по этому строительству, на которое отсутствуют документы.

Актанов также отметил, что ПДП создаст транспортный поток, на который центр города не рассчитан:

- Любой генплан предусматривает определенный транспортный поток. Мы в этом только небольшом районе размещаем более 1 000 жителей. Рядом запустится дом 9-этажный, рядом, в "золотом квадрате", строятся еще три 16-этажки. Три перекрестка в центре, в часы пик у нас упадут лишние 2 000 машин. Расширение улиц там невозможно делать.

- Мы просим снизить этажность данной застройки, - добавила старшая по дому № 19 по пр. Аль-Фараби Наталья АВЕРЬЯНОВА. - 12 этажей снизить до предельных 5-6 этажей. Сейчас в районе набережной выкупаются частные дома, идет застройка 5-6 этажей, хотя там ничего не мешает делать высотные дома. Почему вы в этой и без того плотной застройке пытаетесь всунуть настолько высокие дома?

- До 12 этажей допускается, - ответила Гульсара Курмангалиева.

- Вы нас затеняете!

Жильцы других домов тоже говорили о проблеме нехватки солнечного света:

- Напротив нас расположен уже 9-этажный дом по ул. Толстого, 27, оттеняет и нет никакого солнечного света. На второй стороне планируется застройка. Мы не против застройки, но делайте разумную.

- Очень бурно застройщики обсуждали вопросы того, что они не могут строиться, - отметила другая участница слушаний. - В Ассоциации строителей говорили цифру - на 48% упали инвестиции в городе. Почему такое привилегированное отношение к Айткужинову? Они строят высотки такие, какие для Костаная в принципе неуместны. Инфраструктура в центре города не соответствует той массовой застройке, которая идет именно от данного застройщика. Сейчас люди говорят о том, что Айткужинов строит огромные высотки 12-этажные. Сейчас большая нагрузка пойдет на набережную в зоне отдыха - где оставлять свои машины должны приезжающие, там будут жители выставлять.

- Мы еще в июле отправили запрос в ГАСК и нам был сказано, что дом, строящийся по Каирбекова, строится незаконно, черным про белому, - вновь говорили в зале. - Никаких мер не было принято.

- О незаконных действиях даст вам ответ компетентный орган, мы направим запрос в ГАСК, - отвечала руководитель отдела архитектуры.

Главный вопрос - не стоит ли дождаться окончания рассмотрения незаконности строительства и провести слушания? Курмангалиева повторяла, что слушания признаются состоявшимися в случае участия не менее 10 физических или юридических лиц.

- В первую очередь Айткужинов Алмат преследует личные коммерческие интересы - чем больше продал, тем я богаче, - возмутилась Наталья Аверьянова. - Он не думает о жителях, он не думает о красоте города, о его архитектурном благополучии.

- Данный проект разработан в соответствии...

- Не надо, не надо! - перебили участники Курмангалиеву.

И пустились в смех, видимо, посчитав такое начало ответа то ли до смешного дежурным, то ли до боли знакомым.

- Токаев поручил акимам городов областного значения прекратить уплотненную застройку, - подчеркнул участник слушаний Руслан ЖУСУПОВ. - Как данная строка согласуется с поручением президента, когда вы все хотите запихать в центр? Видим личную заинтересованность в этом вопросе.

Подловить госорган личным примером попыталась Мадина ТАШЕТОВА:

- Мне нужно было построить козырек, я обратилась в отдел архитектуры. Мне сказали - для этого нужно ПДП получить. Я спросила - а если я построю? Мне сказали - вам нужно козырек разобрать потом, сделать ПДП. У меня теперь вопрос - если мы сейчас принимаем ПДП на дом, на который не существует разрешения, его нужно будет сначала разобрать, а потом строить?

- Мы направили письмо в ГАСК, его привлекли к административной ответственности, - пояснила руководитель отдела архитектуры. - Повторно направим письмо в ГАСК.

Голосуя против, Руслан Жусупов поднял над головой распечатку поручения президента снизить уплотненную застройку

Визуально тех, кто за, и тех, кто против, было примерно поровну. За ПДП руки подняли участники из верхних рядов. Противники ПДП считают, что это рабочие, которых привезли на слушание в пяти автобусах.

Многие требовали признать слушания несостоявшимися и провести их уже с участием представителя управления ГАСК. Тем не менее, Курмангалиева признала обсуждение состоявшимся. Но на месте голоса публично не подсчитала.

Фото автора