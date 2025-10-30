Бывший прокурор Рудного Мурат УСПАНОВ сегодня, 30 октября, на заседании в суде №2 дал показания. Его обвиняют в покушении на дачу взятки в размере 20 млн тенге от начальника отдела строительства акимата Рудного Даурена Жакенова. Дело рассматривают в сокращенном порядке, потому что подсудимый полностью признал вину. В суде бывший прокурор подробно рассказал подробности того, как вел переговоры о передаче денег:

- В прошлом году ревизионная комиссия провела проверку отдела строительства Рудного, в ходе которой были выявлены нарушения, в том числе необоснованные выплаты по зарплате и благоустройству 39-го квартала, - сказал Успанов. - В ходе проверки руководитель отдела строительства не предоставлял акты выполненных работ, в связи с чем сроки проверки были продлены. Потом мне позвонил мой знакомый Жора, полных анкетных данных его не знаю. Знакомы мы с ним порядка 5-7 лет. Попросил о встрече. Встретились в районе 15-го магазина в Костанае. Он познакомил меня с мужчиной, который представился Жакеновым. Он был племянником Жоры. В ходе встречи Жакенов попросил помочь ему. Я ему сказал, чтобы он предоставил документы. Он согласился. Через месяц мы встретились на том же месте, документы он так и не предоставил. Спустя месяц мы с ним опять созвонились, договорились о третьей встрече. Там он попросил помочь ему за вознаграждение - прекратить проверку и уголовное дело, которое было ранее возбуждено по частному постановлению суда. Я попросил 20 млн тенге. А через две недели в ходе четвертой встречи я был задержан.

Напомним, что из протокола об ускоренном досудебном расследовании следует, что именно Даурен Жакенов обратился в ДКНБ Костанайской области. Сотрудники комитета выдали ему деньги в сумме 20,1 млн тенге, из которых 8,1 млн были имитированными. Именно из-за того, что часть денег были ненастоящими, бывшему прокурору вменяют более мягкую статью - покушение на получение взятки.

- Из постановления Верховного суда РК "О практике рассмотрения некоторых коррупционных преступлений" от 27 ноября 2015 года следует, что в случаях, когда полученные в виде взятки деньги оказались фальшивыми или частично имитированными, такие действия следует квалифицировать как покушение на дачу взятки, - пояснил прокурор Еркебулан АЙТБАЕВ.

Статья, по которой обвиняют бывшего прокурора Рудного, предусматривает разные виды наказания. По ней суд может назначить как штраф, так и лишение свободы.

Мурат Успанов просил суд назначить ему штраф, так как он признал вину, раскаялся, а также имеет несовершеннолетних детей.

Адвокаты прокурора выступили с ходатайством приобщить к материалам дела справки о том, что в случае назначения наказания в виде штрафа родственники подсудимого обязуются его оплатить. Дело в том, что брат бывшего прокурора Темирхан УСПАНОВ является главой крестьянского хозяйства. В суде он выступает в качестве общественного защитника подсудимого. В суд представлены не только выписки со счетов брата и его супруги, но и справка от продкорпорации, которая подтверждает наличие зерновых культур, эквивалентных примерно 115 млн тенге. Общая сумма накопленных средств составила около 500 млн тенге.

- Мурат Темиртасович характеризуется положительно, за годы работы в прокуратуре им было направлено тысяча уголовных дел в отношении сотен преступников, - выступил в прениях адвокат Тимур ЕРЕКЕШЕВ. - В случае, если его лишат свободы, государство потратит около 15 млн тенге на его содержание. В случае назначения альтернативного наказания в виде штрафа, который готовы оплатить родственники, деньги пойдут в качестве налогов на строительство школ и больниц.

Темирхан Успанов также хотел выступить в прениях, но переволновался и попросил адвокатов зачитать его речь:

- Мурат мой родной брат, я могу охарактеризовать его только с хорошей стороны. Мурат примерный семьянин, дома его ждут супруга и четверо детей. Мой брат проработал в прокуратуре более 20 лет. Он начинал с самых низов, условия были разные. Он работал в 8 отдаленных районах Костанайской области. Это все повлияло на его здоровье. Работа сама нервная и он не молодеет. За этот месяц, что Мурат провел под арестом, я видел, как он осознал свой проступок и последствия, которые коснулись не только его, но и всей семьи. Дети его еще не определены в этой жизни - старший сын студент 4-го курса, второй сын студент 1-го курса, дочь еще школьница. А младшей дочери всего два года. Он единственный кормилец и опора семьи. Прошу суд рассмотреть наказание в виде штрафа и не оставлять семью без отца. И вместе с тем учесть, что близкие родственники готовы и в состоянии оплатить штраф в указанный срок.

Прокурор Еркебулан Айтбаев просил суд назначить Мурату Успанову наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года и 6 месяцев с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

- Смягчающими обстоятельствами прошу признать наличие малолетних детей, а также чистосердечное раскаяние и активное способствование раскрытию уголовного правонарушения, - отметил Айтбаев. - Отягчающим обстоятельством прошу признать нарушение присяги.

Суд огласит свое решение завтра, 31 октября.

