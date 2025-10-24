Обвинение считает, что бывший прокурор Мурат УСПАНОВ требовал взятку у начальника отдела строительства акимата Рудного Даурена Жакенова. Тот обратился в КНБ, поэтому передача 20 100 000 тенге проходила под надзором.

Дело начали рассматривать сегодня, 24 октября, в суде № 2.

На заседание суда пришли многочисленные родственники подсудимого. Успанова завели в зал в наручниках, он жестом приветствовал собравшихся. Некоторые прослезились, увидев его.

Дело рассматривают в сокращенном порядке, так как обвиняемый в ходе досудебного расследования признал вину в полном объеме.

В начале заседания он запретил журналистам публиковать фотографии с его изображением из зала суда.

Государственный обвинитель Еркебулан АЙТБАЕВ зачитал уточненную версию протокола об ускоренном досудебном расследовании.

- Успанов, как прокурор Рудного, обязан проявлять нулевую терпимость к любым проявлениям коррупции,- пояснил Айтбаев, - личным примером пресекать ее проявления. Успанов вместо проявления ответственности за бескорыстное и добросовестное отношение к своим должностным обязанностям, получавший ежемесячно зарплату и регулярные премии из государственного бюджета, решил не соблюдать требования, предъявляемые к первому руководителю прокуратуры, а использовал возникшую возможность в своих корыстных целях.

Дело обстояло так. Ревизионная комиссия по Костанайской области в прошлом году провела проверку в отделе строительства акимата Рудного. Проверяли работу госоргана с 2021 по 2023 годы. Были выявлены нарушения:

Нарушение правил ведения бухгалтерского учета, не подписаны акты выполненных работ по благоустройству 39-го квартала на общую сумму 255,1 млн тенге.

Необоснованная выплата денег работникам отдела строительства в виде зарплаты, премий и сверхурочных на сумму более 18 млн тенге.

Ревизионная комиссия направила предписание об устранении выявленных нарушений и привлечении к ответственности должностных лиц. 27 июня 2025 года Рудненский городской суд по факту необоснованной выплаты средств вынес частное определение в адрес прокуратуры Рудного для проверки действий Жакенова на наличие признаков уголовного правонарушения. Полиция возбудила дело по ст. 19 УК РК ("Присвоение или растрата вверенного чужого имущества"). По этому делу допросили Жакенова в качестве свидетеля с правом на защиту.

- Успанов, поставив перед собой цель незаконного обогащения, действуя с прямым умыслом, потребовал от Жакенова передать ему деньги в размере 20 млн тенге в качестве взятки за способствование в том, чтобы прекратить проверку о нарушениях по благоустройству 39-го квартала в Рудном и прекращение преследования по уголовному делу о растрате, - продолжил зачитывать гособвинитель.

28 сентября 2025 года Жакенов написал заявление в ДКНБ Костанайской области. В тот же день, в 11:00, сотрудники ДКНБ выдали начальнику отдела строительства деньги в сумме 20,1 млн тенге, из которых 8,1 млн были имитированными.

- 28 сентября, около 12:44, Успанов, управляя автомобилем марки Toyota Land Cruiser с госномером 050ХХХ 10 региона, на парковке ТД «Азия» в 9-м микрорайоне Костаная получил взятку от Жакенова. В 12:59 в ходе обыска на пассажирском сиденье Toyota Land Cruiser обнаружен и изъят черный полиэтиленовый пакет с деньгами, - резюмировал прокурор Айтбаев.

Успанову предъявлено обвинение по ч.3 ст.24 п.3 ч.3 ст. 366 УК РК ("Покушение на получение взятки в крупном размере").

Судья Нурлан БЕКИШЕВ решил дать время сторонам на изучение уточненного протокола. Судебное заседание назначено на 30 октября.

