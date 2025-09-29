46-летний прокурор города Рудного Мурат Успанов подозревается в получении взятки. По неподтвержденным данным Telegram-канала Halyqstan, Успанов взял 20 млн тенге за прекращение уголовного дела, возбужденного в рамках проверки.

Фото iagorod.kz

В Генеральной прокуратуре РК подтвердили, что вчера подразделение внутренней безопасности прокуратуры Костанайской области и ДКНБ произвели задержание прокурора из Рудного, но фамилию подозреваемого не назвали. Предъявленное обвинение тоже не раскрывается. Ведомство ограничилось коротким "по подозрению в совершении уголовно наказуемого деяния", сославшись на статью 201 УПК РК.

Читатели "НГ" поделились кадрами, снятыми вчера в районе 15-го магазина в Костанае. По их сообщениям, в багажнике 300-го Toyota Land Cruiser лежали деньги, которые пересчитывали работающие на месте спецслужбы.

Успанов Мурат Темиртасович занял должность прокурора Рудного всего год назад, в начале сентября 2024 года. До этого пять лет работал прокурором Аркалыка.