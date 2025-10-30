В школах предмет должны преподавать по принципу "от простого к сложному", считает сенатор Руслан Рустемов. Как сообщает Informburo.kz, в своём депутатском запросе он отметил, что в программах детских садов, школ и вузов не учли развитие мыслительных и речевых навыков ребёнка.

Грамматику преподают не углублённо, а лингвистические знания дают не в соответствии с возрастом ученика. По мнению депутата, в школах разделы "Фонетика", "Лексика", "Морфология", "Синтаксис" и "Стилистика" должны преподавать по принципу "от простого к сложному".

"Недостаток такого обучения в том, что если фонетика была пройдена в пятом классе, то она не повторяется с усложнением по спиральному методу до 11-го класса. Также нет единого требования к количеству предметов казахского языка и литературы в образовательной программе специальности "филология". Каждый вуз разрабатывает образовательные программы по своему усмотрению, исходя из потенциала профессорско-преподавательского состава. Это неправильно, программа для одной специальности должна быть общей для всей страны. Программа должна быть разработана на основе компетенций, которыми должен обладать будущий специалист", – говорится в запросе.

Рустемов также считает, что в высших учебных заведениях казахский язык как профессиональную дисциплину должны изучать студенты всех специальностей, включая группы с казахским языком обучения.

Сенатор предложил устранить недостатки обновлённой программы по предмету "Казахский язык".






