Его маршрут – это сцена, где он делится своими вокальными данными с пассажирами. Поет Сергей МАГНАТ не ради выгоды, а по велению сердца. Музыкант также выступает на концертах и различных мероприятиях - безвозмездно, по приглашению знакомых.

Но в своей машине таксист поет не каждому, а лишь тем, кто культурен и воспитан. Иногда в салоне оказываются нетрезвые горожане и скандалисты, в таком случае Сергей Борисович молча доставляет их до нужного адреса и уезжает. Зачем растрачивать свою душевную энергию на тех, кто не способен ее оценить, считает он.

А еще Сергей Магнат пишет песни сам и играет на разных музыкальных инструментах: гитара, баян, гармонь...

Талантлив от Бога. Работа в такси – способ подработки, где можно поделиться своим искусством и порадовать костанайцев, поднять настроение.

Для нашего города такой таксист – настоящее чудо. Его творческий багаж насчитывает 370 песен, каждая из которых – плод вдохновения, рожденный в гармонии музыки и слова.

Видео автора

Фото из личного архива Сергея МАГНАТА