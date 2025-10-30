Ранее «НГ» сообщала, что сингапурская XiYu Agricultural Pte. Ltd. готовит инвестиционный проект примерно на $230 млн и 8 млрд тенге ежегодных налоговых отчислений по строительству комплекса глубокой переработки зерна в Костанайской области. Как стало известно, сейчас сингапурцы в поиске «длинных» контрактов на поставки сырья для производства, которое поможет региону стать зерноперерабатывающим хабом.

Фото из архива "НГ"

Отмечается, что для запуска проекта компания приобрела Тобольский элеватор мощностью 90 тыс. тонн и земельный участок в 20 га. Проведена масштабная модернизация: газифицирована территория, отремонтированы оборудование и железнодорожные пути, установлена сушилка производительностью до 55 тонн в час, обновлены весовые системы и электроснабжение. Кроме того, создана контейнерная площадка для экспорта продукции.

- Мы видим огромный потенциал Казахстана как экспортного хаба для переработанной аграрной продукции. Проект в Костанайской области станет новым этапом в нашем долгосрочном присутствии в стране, и мы намерены внести вклад в развитие промышленной и экспортной базы Казахстана, – заявил генеральный директор XiYu Agricultural Pte. Ltd. Гэ Кайхуа.

Комплекс должен включать в себя линии по производству лимонной кислоты (125 тыс. тонн в год), нерафинированного подсолнечного масла (200 тыс. тонн сырья в год), кормовой муки (360 тыс. тонн) и серной кислоты (100 тыс. тонн).

- Извечная проблема наших производителей – «Куда я буду реализовать то, что посеял?» Инвестиционная программа компании из Сингапура предлагает ответ на этот вопрос, - отметил сегодня, 30 октября, в интервью корреспонденту «НГ» заместитель руководителя областного управления сельского хозяйства и земельных отношений Толеутай ЕРЖАНОВ. - Вся их программа сейчас прорабатывается, ведутся переговоры представителей сингапурского предприятия с нашими, однако это живой проект, реализация которого уже началась, а ввод в строй должен состояться в 2026-2027 гг. Компания сможет перерабатывать от 15% до 25% производимого нами зерна. Учитывая, что мы сейчас в регионе перерабатываем около 40% зерна, можно сказать, что с вводом производства XiYu Agricultural Pte. Ltd. регион станет подвергать переработке больше половины всей зерновой продукции местных аграриев.

При этом, добавил Ержанов, в настоящее время бизнесмены из Юго-Восточной Азии находятся в поисках долгосрочных контрактов с локальными производителями:

- У нас раньше было как? «Сейчас у того дешевле – у него куплю, завтра у другого дешевле – приобрету у него». При этом «длинные» контракты, принятые в мире, помогают стабилизировать цены, потому что устанавливают для договаривающихся сторон определённые обязательства. Мы в этом вопросе немножко отставали, но спросите хотя бы у местных мукомолов, как они работают – именно на основе долгосрочных контрактов. Это сингапурцы и пытаются наработать, заходя к нам с анализом – что и как здесь функционирует.

По расчётам, реализация инициативы XiYu Agricultural Pte. Ltd. позволит создать в регионе около 500 новых рабочих мест. Проект ориентирован на экспорт готовой продукции с высокой добавочной стоимостью в страны Ближнего Востока, Европы, Турции и Китая.

Проектная и техническая документация разработана компанией COFCO Engineering & Technology Co. Ltd. (КНР). Партнёром по оборудованию и технологическим решениям выступает SUMEC Group Corporation, ведущая дочерняя структура SINOMACH, входящая в число крупнейших промышленных корпораций Китая с годовыми объёмами экспорта более $12 млрд и представительствами в 160 странах мира.

Для справки: сегодня в Костанайской области около 190 перерабатывающих предприятий. Из них 13 по производству молока, 23 по производству мяса, 35 предприятий в сфере мукомольной промышленности, свыше 109 хлебопекарен, 8 цехов по производству растительного масла, 4 макаронных цеха и 3 цеха по производству круп.

Фото автора