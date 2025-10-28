Компания из Сингапура XiYu Agricultural Pte. Ltd. и «дочка» китайской корпорации SINOMACH, встретились с представителями госорганов Казахстана для обсуждения инвестиционного проекта по строительству комплекса глубокой переработки зерна в Костанайской области, сообщает агентство АПК Новости.

Фото: АПК Новости

По информации Нацкомпании Kazakh Invest, проект предусматривает строительство современного агропромышленного комплекса с общим объёмом инвестиций порядка $230 млн. Согласно предварительным расчётам, реализация инициативы позволит создать около 500 новых рабочих мест и обеспечит ежегодные налоговые поступления в размере около 8 млрд тенге, что окажет значительный социально-экономический эффект для региона.

В рамках подготовительного этапа, компания XiYu Agricultural осуществляет приобретение элеваторного комплекса ёмкостью 90 тыс. тонн и земельного участка площадью более 20 гектаров, что создаёт необходимую инфраструктурную базу для запуска проекта.

Комплекс будет включать линии по производству лимонной кислоты (125 тыс. тонн в год), нерафинированного подсолнечного масла (200 тыс. тонн сырья в год), кормовой муки (360 тыс. тонн) и серной кислоты (100 тыс. тонн).

Проект ориентирован на экспорт готовой продукции с высокой добавленной стоимостью — в страны Ближнего Востока, Европы, Турции и Китая.

Генеральный директор XiYu Agricultural Pte. Ltd. подчеркнул, что Казахстан рассматривается компанией как стратегический партнёр в сфере агроиндустрии:

«Мы видим огромный потенциал Казахстана как экспортного хаба для переработанной аграрной продукции. Проект в Костанайской области станет новым этапом в нашем долгосрочном присутствии в стране, и мы намерены внести вклад в развитие промышленной и экспортной базы Казахстана».

Проектная и техническая документация разработана компанией COFCO Engineering & Technology Co. Ltd. (КНР).

Партнёром по оборудованию и технологическим решениям выступает SUMEC Group Corporation, ведущая дочерняя структура SINOMACH, входящая в число крупнейших промышленных корпораций Китая с годовыми объёмами экспорта более $12 млрд и представительствами в 160 странах мира.

Казахстан готов оказывать всестороннее содействие инвесторам в реализации подобных стратегических проектов.

Напомним, в 2024 году на инвестиционном форуме уже говорили о планах постройки комплекса по глубокой переработке зерна. Проект берется реализовать ТОО Qostanai Grain Indastri, за которым стоит крупный инвестор - компания KazFoodProducts. Будущему предприятию уже выделено 60 га земли. Плановые инвестиции были $111 млн, но на дату форума уже были пересчитаны в сторону увеличения. Мощность - 1250 т зерна в сутки.

Еще ранее, в 2018 году в Костанае также хотели построить хаб по глубокой переработке зерна. Тогда на похожем форуме презентовался проект ТОО Bio Grain, которое в сотрудничестве с китайскими партнерами намеревалось внедрять глубокую переработку зерна и масличных. Набор продукции был немного другой: мука, макароны, сухая клейковина, крахмал, растительное масло, комбикорма.