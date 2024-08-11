На недавнем инвестиционном форуме в Костанае модератор мероприятия, экономист Рахим ОШАКБАЕВ заявил: «Сельское хозяйство, зернопроизводство - традиционная отрасль для Костанайской области. С одной стороны, это наше все. С другой, положа руку на сердце, надо признать, что отрасль не развивается так динамично, как хотелось бы, если не стагнирует. А хотелось бы реального импортозамещения. Хотелось бы прорыва с выходом наших товаров на магазинные полки». Так он предварил презентацию проекта, который предполагает строительство в Костанае комплекса по глубокой переработке зерна.

Проект хаба по глубокой переработке зерна в Костанайской области пытаются реализовать второй раз

Мощность - 1250 т зерна в сутки. Проект берется реализовать ТОО Qostanai Grain Indastri, за которым стоит крупный инвестор - компания KazFoodProducts. Плановые инвестиции были $111 млн, но на дату форума уже были пересчитаны в сторону увеличения.

- В Костанайской области производится в среднем 5 млн т зерна, его переработка — это на 96% производство муки. Суммарная мощность мукомольных предприятий рассчитана на переработку 10 млн т пшеницы. Налицо избыток мельниц. Он особенно заметен на фоне сужения традиционных экспортных рынков. Те, кто прежде покупал в Казахстане муку, производят ее сами, покупая в РК сырье, добавленная стоимость уходит за рубеж, - актуализировал тему генеральный директор ТОО Qostanai Grain Indastri Еркин САТТАРОВ. - Единственный выход - более глубокая переработка зерна. Для РК это относительно новая сфера.

По данным компании, в Казахстане сегодня востребованы такие продукты глубокой переработки, как глютен (сухая клейковина), аминокислоты - лизин, триптофан, концентраты на их основе, а в Европе растет потребность в экологически чистом топливе.

Сейчас спрос на аминокислоты в стране почти полностью удовлетворяется за счет импорта, объемы ввоза глюкозы и сухой клейковины тоже имеют тенденцию к росту. В Европе - устойчиво высокий спрос на биотопливо.

- Глубокая переработка является сегодня нашим преимуществом еще и ввиду переизбытка пшеницы, - отметил Саттаров. - Имея такой козырь, отечественные промышленники могут доминировать на рынке продуктов переработки пшеницы.

А дальше он сказал то, что должно растревожить наших производителей зерновых культур. Ведь сколько ни стремится агросектор в северных хлебных областях к диверсификации, производство пшеницы по-прежнему доминирует над выращиванием всего остального на полях. Несмотря на засухи, наводнения, саранчу и прочие экстремальные ситуации, пшеницы производится много. А аграрии ежегодно требуют от государства не только поддержки в виде субсидий, но и дорогостоящих антистрессовых мер. Например, организации закупа проросшего переувлажненного зерна, как было в прошлом году.

Что может изменить глубокая переработка? Появится еще один мощный канал сбыта зерна внутри страны. Но он же может перенаправить вектор господдержки.

- Часть средств, предназначенных государством на зерновые интервенции, экспортные субсидии имеет смысл инвестировать в проекты по глубокой переработке зерна, - заявил Саттаров, - чтобы заложить основы экспорта не сырья, а продуктов с высокой добавленной стоимостью. При этом в Казахстане будет останавливаться и добавленная стоимость, и рабочие места. Часть заводов должна быть ориентирована на производство топливного биоэтанола. Такая переработка позволит отказаться от затратных субсидий на дальние перевозки больших объемов зерна. Кроме того, для производства зерновых характерна высокая волатильность урожайности. И только понятный, стабильный внутренний спрос сможет выровнять цену. А спрос в значительной мере смогут определять объемы глубокой переработки.

Звучит прямо революционно.

Отдельная тема - производство биоэтанола, на которое тоже делают ставку инициаторы костанайского проекта.

- Добавление 10% биоэтанола в бензин позволит сделать его экологически нейтральным топливом, - говорил спикер. - Получившийся бензанол обеспечит технику любого типа, заправляться им можно будет на любой АЗС. Второй аргумент «за» - сегодня пробиться на рынки энергоносителей проще, чем на рынки продовольствия.

Ну, дело за малым - чтобы масштабный проект стал реальностью. Напомним, что это вторая попытка построить в Костанае хаб по глубокой переработке зерна. В 2018 году на похожем форуме презентовался проект ТОО Bio Grain, которое в сотрудничестве с китайскими партнерами намеревалось внедрять глубокую переработку зерна и масличных. Набор продукции, впрочем, был немного другой: мука, макароны, сухая клейковина, крахмал, растительное масло, комбикорма.

Сегодняшние планы, пожалуй, круче выглядят. Будущему предприятию уже выделено 60 га земли.

- Проект является очень энергоемким, - характеризовал его Саттаров, - снабжение электроэнергией к тому же требуется с двумя независимыми подключениями. Проводятся переговоры с поставщиками технологий и оборудования. Срок проектирования и строительства - 2024-2027 годы, при этом объекты планируется вводить поэтапно. Считаем, что без господдержки нам не обойтись. Проект очень капиталоемкий. Критично важна стабильность законодательства, планируем заключить специальное инвестиционное соглашение, где были бы закреплены меры государственной поддержки, которые имеются на данный момент. Проект длительный, и мы на это очень рассчитываем.

Фото Бердиболата КОРКЕБАЕВА