Нашли ружье и две туши - Незаконную охоту выявили полицейские в Костанайской области
Андрей СКИБА
30 октября 2025, 17:52 | Криминал
Во время совместных мероприятий сотрудники управления криминальной полиции и отдела полиции Алтынсаринского района проверили частный дом в посёлке Октябрьское Костанайского района, сообщили в пресс-службе ДП области.
- В ходе осмотра автомобиля марки «УАЗ» полицейские обнаружили две туши дикого животного, предположительно лося, а также гладкоствольное ружьё АКС-366 “Ланкастер”, - уточнили в ведомстве. - Подозреваемые лица установлены. В отношении них начато досудебное расследование по ст. 337 УК РК “Незаконная охота”.
Сейчас ведутся следственные мероприятия для установления всех обстоятельств происшествия.
Фото пресс-службы ДП Костанайской области
