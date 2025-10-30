Во время совместных мероприятий сотрудники управления криминальной полиции и отдела полиции Алтынсаринского района проверили частный дом в посёлке Октябрьское Костанайского района, сообщили в пресс-службе ДП области.

- В ходе осмотра автомобиля марки «УАЗ» полицейские обнаружили две туши дикого животного, предположительно лося, а также гладкоствольное ружьё АКС-366 “Ланкастер”, - уточнили в ведомстве. - Подозреваемые лица установлены. В отношении них начато досудебное расследование по ст. 337 УК РК “Незаконная охота”.

Сейчас ведутся следственные мероприятия для установления всех обстоятельств происшествия.

Фото пресс-службы ДП Костанайской области