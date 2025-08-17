И какой рыболов не мечтает о трофее? А после того, как огромная рыбина осчастливит своим присутствием на твоем крючке, меньшие размеры уже не устроят.

Надейся, но сам не плошай

Знаю, что на трофейную рыбину надеется абсолютно каждый рыбак. Вот только мечты сбываются далеко не у каждого. И никогда - у тех мечтателей, которые ничего не делают для того, чтобы сказка стала былью. Конечно, случайности бывают, когда какой-нибудь новичок на незнакомом водоеме с ходу забросит наугад удочку с червяком на крючке - и тут же последует поклевка, а вслед за ней при подсечке рука ощутит тяжесть и силу подводного сопротивления, заставившего удилище согнуться в дугу. Ну а если это нечто, позарившееся на его червя, удастся увидеть и достать из воды, то он подумает, что такие трофеи он отныне будет ловить всегда. Вот только «всегда» на этой случайной удаче и закончится, если не приложить к нему усилий.

На Итсары рыбаков встречает большая белая цапля

В каком водоеме есть трофейный карась? Далеко не в каждом из тех, где карась водится. Попробуйте поймать килограммового «чушку» в прудочке какого-нибудь из наших дачных обществ. Трофеи здесь с детскую ладошку. Дело в том, что в таких небольших непроточных заросших и заиленных водоемах с небольшими глубинами и одним видом карася даже особи преклонного возраста - как пигмеи. Они вырастают до определенного небольшого размера - и на этом их рост прекращается.

Правда, у нас с Сабанеем был опыт: как заставить карася-лилипута в таком пруду превратиться почти в гиганта. Мы знали, что такое возможно, и решили попробовать. Эксперимент проводили на одной из карасиных стариц Тобола. В первую очередь Сабаней сначала граблями, потом лебедкой расчистил дно, освободив его от зарослей водорослей и травы, вытащил десятки килограммов тины. Вторым этапом стало зарыбление пруда другим видом карася, специально привезенного из другого водоема. Изначально в нашем экспериментальном пруду проживал карась серебристый, мы же подселили к нему золотистого. После этого приступили сразу же к третьему этапу - подселению щуки. Экономя время, все это сделали в течение нескольких месяцев - с мая по ноябрь. В следующий летний сезон пробовали ловить, но клевал опять мелкий карасик, что, помню, привело нас в уныние и об этом прудочке мы попросту забыли, решив, что эксперимент не удался. Вспомнили года через четыре, когда знакомый рыбак показал нам фото огромного карася с «нашего» экспериментального пруда. Конечно же, мы ринулись туда и с удовольствием и гордостью половили таких же. Было в них 700-800 г. Правда, в отличие от своих родственников-пигмеев, эти почти трофеи оказались слишком привередливыми, капризными и совершенно непредсказуемыми. Но это нормально. Они, как и мы, люди: сначала мечтаем всего-то о целом корыте, а заполучив его, насытиться уже не можем и начинаем чудить.

Где удавалось ловить?

Какую рыбу мы считаем трофейной? В понимании рыболовов трофей - совсем не то, что означает это слово в энциклопедиях и толковых словарях. Рыбацкий трофей - рыбина непривычно больших размеров и веса, которая попадается исключительно редко. Хотя в Интернете мне не раз встречалась информация о том, что карася уже можно считать трофейным, если он потянет на полкило. Наверное, где-то это так и есть. А для нас смешно.

Итсарские трофеи

Для наших карасятников поймать полукилограммового - почти что раз плюнуть, удивления он не вызывает, предметом гордости не становится. Иное дело - килограммовик. Вот это уже трофей!

Могу назвать места, где нам с Сабанеем время от времени удается ловить таких карасиных кабанчиков: озера Косколь, Итсары, Мазарево, река Убаган на границе с РФ, порой по последнему льду Аксуат. Знаю, что такие трофеи наши карасятники ловят и на Лебяжке. Мы не пробовали. Конечно, речь идет только о рыбалке на удочку. Сетями такого и даже крупнее (более 2 кг - видела сама) можно поймать и на Тоболе. Но это уже преступная браконьерская рыбалка, и трофеи в ней украдены у природы. Да и можно ли рыбу из сетей считать трофейной?

…Недавним днем отправляемся с Сабанеем за трофейным карасем на Итсары. Причем знаем, что правильный карась в тот день, когда стала возможной наша совместная поездка, клевать не будет. Потому что подул северо-восточный довольно активный с порывами ветер, было нестабильное атмосферное давление, а в довесок еще и полнолуние. Но, если наш брат настроился на рыбалку, его критическое мышление отключается. В противовес аргументам против обязательно найдутся контраргументы. Даже если они окажутся фантастическими. Нашлись они и у нас: будем ловить карася неправильного.

Подъехав к берегу, не увидели ни одной машины. Это насторожило: клева нет? Знаю: когда здесь клюет, на берегу - автостоянка. Градус настроения падает. Но накачиваем лодку, замечая, что озеро за лето не обмелело, воды достаточно. Это радует. Плывем к своему традиционному месту в протоку. Она неширокая, метров 15, с обеих ее сторон - «стенки» из тростника. Здесь ветер потише, нет большой волны и травы на дне, а глубина больше двух метров (год назад была около двух). Привязываемся к стенке растительности. Сабаней сразу прикармливает «бомбочками» (перловка + магазинная сыпучая привада) две точки - для меня и для себя. Я забрасываю удочку на противоположную сторону протоки, Сабаней закидывает вдоль той «стенки», под которой дрейфует наша лодка. Карась никак себя не проявляет: ни колоритного чавканья, ни подрагивания тростника. Дует совсем не комфортный ветер, небо в тучах, не по-летнему прохладно… Боремся с унынием… Так примерно в течение получаса.

И вдруг сабанеев поплавок, дрогнув, поплыл. Не растерявшись, Сабаней подсекает, я с завистью наблюдаю. Его семиметровка сгибается в дугу. Мелочь так не клюет. Я протягиваю подсак. Есть трофей! Золотой, огромный, гораздо больше килограмма. Сабаней победно демонстрирует его мне, но в этот момент громадный красавчик резко дергается и… выпрыгивает из лодки. Да-а-а! Горечь утраты тут же смешивается с надеждой: значит, не зря приехали. Клюнул один, клюнет и другой. Так и случилось.

В тот день неправильный карась осчастливил нас отличной рыбалкой. Правда, таких трофеев, как первый, уже не было, но почти килограммовых рыбин выудили штук 15 на двоих. Кстати, мелкий не попался вообще, а среднего - полукилограммового - мы тут же возвращали восвояси. Он нам был неинтересен. Да, еще удивила плотва. Клевала редко, но очень крупная - размером с магазинную селедку.

…Какого же веса был тот дерзкий золотистый трофей? Этот вопрос теперь не дает нам с Сабанеем покоя.

