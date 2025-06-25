Сколько сайгаков могут изъять в рамках регулирования их численности, сообщил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев. На прошлой неделе учёные завершили научное обоснование по этому вопросу, передает Informburo.kz.

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"Я думаю, что день-два и мы огласим наше решение. Наука предлагает изъятие 20% от всей популяции. На сегодня официальная цифра по итогам учёта составляет 3,9 млн голов. Из них 2,3 млн – численность уральской популяции, 1,6 млн – это бетпакдалинская популяция, 78 тысяч – устюртская. Получается, что мы должны изъять около 800 тысяч голов. Там определённый половозрастной состав: 40% – самцы, 40 % – самки, 20% – сеголетки", – сказал Нысанбаев на брифинге в правительстве.

Ранее министр объяснял, что регулировать популяцию сайгаков смогут двумя способами:

посредством каралей, когда при помощи ловушек животных помещают в специальные загоны;

отстрел.

Вице-министр сельского хозяйства Баглан Бекбауов заявлял, что в Казахстане могут начать продавать сырое мясо сайги, поскольку оно считается дешёвым и диетическим.