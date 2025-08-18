Соревнования, приуроченные ко Дню Костаная, прошли 15 августа в областной научной библиотеке им. Л.Н. Толстого. Это один из ставших традиционными турниров, в которых, прежде всего, участвуют ветераны и инвалиды. Для ускорения хода состязаний участники и на этот раз были разделены на две лиги.

Во второй лиге безоговорочным победителем стал Баймулда Мурзабаев.

Победители второй лиги: занявший второе место Назаров, победитель Мурзабаев, третий призер - Фазылханов (слева направо)

В первой лиге борьба оказалась очень напряженной и изобиловавшей неожиданностями. Ее окончательный исход решился буквально в последнем туре. Здесь главным возмутителем спокойствия стал призер республиканских соревнований и старейший из участников Иван Козьма. В острой комбинационной борьбе он одолел двух из сильнейших игроков области, включая и победителя данного турнира.

Победители первой лиги: второй призер Петр Самайлов, третий призер Василий Каленский, победитель Отари Квиквиния (слева направо)

Места же и медали распределились так. Третьим стал многократный участник республиканских турниров Василий Каленский, одолевший в личной встрече второго призера турнира Петра Самойлова. Вторым – Петр Самойлов, незрячий, проявляющий поразительную собранность и энергию. Ведь играть ему приходиться в условиях жесткого регламента, когда требуется время на ощупывание доски. Но его успехи не случайны. Имя Самойлова хорошо известно в Казахстане. Победителем же оказался Отари Квиквиния, который несмотря на серьезную болезнь и то, что начал турнир с поражения, сумел собраться и буквально вырвать победу у своих конкурентов.

Автор - судья соревнований