«С приготовлением справится даже ребенок, - написала нам Elenna Altariel. - Я впервые испекла этот тортик, когда мне было лет 15. Получилось здорово. И с тех пор я его неоднократно повторяла. Правда, сначала готовила по нашему семейному рецепту, который со временем потерялся. Пришлось найти в Интернете похожий».

Новый дизайн торта «Черепаха», а вкус все тот же - из детства

«Черепаха» - торт из бисквитных «коржиков», которые окунают в сметанный крем, складывая горкой на блюде. Из них же делают 4 лапы и голову с шоколадными глазами. В нашем случае Elenna Altariel изменила оформление. Но в «душе», то есть по ингредиентам, - это та самая «Черепаха» из детства.

Яйца взбиваем с сахаром в пышную пену, добавляем муку с разрыхлителем и щепоткой соли. Противень застилаем пергаментом и выкладываем туда столовой ложкой кругляшки из теста, не забывая оставлять между ними зазор, чтобы меньше склеивались при выпечке.

Печем при 180 градусах до золотистого колера. У Elenna из указанного количества продуктов получилось 34 коржика. Затем сметану соединяем с сахарной пудрой. В получившийся крем обмакиваем коржики и формируем торт. Дальше - важные ремарки от Elenna Altariel:

- Делала все по рецепту, как в видео. Что для меня было новеньким, то, что взбивать яйца с сахаром нужно целых 10 минут. И действительно, в итоге мои лепешечки получились гораздо более пористыми и пышными, чем раньше, когда я в детстве просто вилочкой взбивала, и уж точно не 10 минут. Миксер рулит. Про крем: сколько бы я ни делала сметанного крема, мне его всегда не хватает, всегда остаются лишние коржики. Может, я слишком обильно поливаю коржики кремом... Еще одно уточнение от меня. По рецепту в сметану надо класть сахарную пудру. Я делала и с ней, и просто с сахаром, который прекрасно растворяется в сметане. Кстати, сметану не взбивайте. Может стать жидкой. Я с этим сталкивалась. Просто ложкой перемешивайте, и все. Еще в рецепте сметана 25% жирности. Я брала 15%. И с ней мне очень нравится. Торт получается легкий. Гораздо легче, если сравнивать с популярными сейчас тортами на крем-чизе. Про оформление. Я делала торт месяц назад в виде классической черепашки. А в этот раз оформила по-другому, уложила коржики слоями. Попробовала украсить шоколадом. Если пойдете по моему пути, совет: обязательно темперируйте его, иначе тает, работать с ним невозможно. Да, и в целом - и в тесто, и в крем - можно класть немного меньше сахара.

Для справки: темперирование - это растапливание шоколада с последующим охлаждением, после которых он не будет таять на том же торте. Процесс имеет нюансы, так что стоит почитать про это отдельно.

Ингредиенты

Для теста 6 яиц, щепотка соли, 250 г сахара, 300 г муки, 10 г разрыхлителя. Для крема: 900 г сметаны, 250 г сахарной пудры (сахара)

Фото Elenna Altariel