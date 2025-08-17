Суть акции «Народный гаишник»: вы сообщаете об опасном участке на дорогах Костаная и излагаете суть проблемы, а мы направляем запрос в департамент полиции.

Жительница Костаная Ботагоз АБУЛХАИРОВА сообщила об участке вблизи магазинов «Карлыгаш» и Koton:

Ул. Козыбаева - Тауелсиздик. Здесь предлагают установить светофор с кнопкой

- Ул. Козыбаева упирается на ул. Тауелсиздик в жилой дом, - пишет читательница. - Там очень активное движение и стоит пешеходный знак. Проходит много детей, рядом много школ и детских садов. Сама была свидетелем несчастных случаев на этом месте. Нужно где-то на этом участке ставить светофор с кнопкой, как возле Казахско-французского центра.

В прошлом номере мы публиковали письмо жительницы Костаная Яны СОРОКИНОЙ об участке улицы Уральская, вблизи поликлиники № 5.

- Нет никакого ограничения скорости движения автотранспорта (ни знака, ни лежачего полицейского), то есть ничего не мешает ехать со скоростью 60 км/ч, кроме благоразумия. А оно далеко не у всех есть, - сообщала Сорокина. - Второе: надо понимать, что тут скопление не просто пешеходов, а максимально много уязвимых пешеходов, которые, высока вероятность, вообще по «зебре» не пойдут. На противоположной стороне дороги есть парковка. Очевидно, ей пользуются посетители поликлиники, но непонятно, как они переходят дорогу - «зебра» в стороне им ничем не помогает, а проезжающие машины не снижают скорость. Можно, конечно, штрафовать пешеходов, но цель какая - сделать жизнь легче или труднее людям? В непосредственной близости от входа в поликлинику есть парковка, она же - остановка. Но нет выделенного места для машины скорой помощи. В случае экстренной госпитализации обездвиженного пациента тащить придется куда получится, где машина СМП приткнется. Поликлиника наверняка сама не вправе распоряжаться парковкой и бронировать место на дороге для своих нужд.

Вот что ответили на запрос «НГ» в ДП Костанайской области:

- По результатам обследования сообщаем, что установка дополнительного пешеходного перехода противоречит нормативным требованиям. Согласно СП РК 3.01-101-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов», п. 8.2.11, на магистральных улицах и дорогах регулируемого движения в пределах застроенной территории следует предусматривать пешеходные переходы в одном уровне на расстоянии 200-300 м. На данном участке, вблизи дома улицы Шакшак Жанибек батыра, 23, имеется нерегулируемый пешеходный переход. Дополнительно нами направлено предписание в адрес местных исполнительных органов об установке дорожного знака 1.20 «Пешеходный переход» с целью предупреждения о приближении к пешеходному переходу.

В отделе ЖКХ добавили: «Будет осуществлен совместный выезд с отделом технической инспекции управления полиции города Костаная для принятия решения по поводу установки дополнительных знаков для обеспечения безопасности движения на данном участке».

Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА

