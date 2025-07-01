Министерство внутренних дел внесло изменения в правила оборота гражданского и служебного оружия. Согласно новому приказу, часть оружия теперь можно приобрести без разрешения - но при соблюдении ряда условий, передает Tengrinews.kz.

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Согласно приказу, внесены изменения в правила оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему, утвержденные в 2019 году. Основные изменения касаются требований к приобретению пневматического, сигнального и охолощенного оружия, а также перечня документов, которые покупатели должны предъявить.

Что изменилось

Покупка оружия без разрешения

Пневматическое оружие с дульной энергией до 7,5 Дж и калибром до 4,5 миллиметра, а также сигнальное оружие можно будет приобретать без специального разрешения, но с представлением ряда справок:

об отсутствии судимости;

из центров психического здоровья ("психиатрия" и "наркология");

о прохождении программы подготовки по безопасному обращению с оружием.

Кому разрешено без справок

Военнослужащие (кроме резервистов), а также сотрудники спецорганов и правоохранительных органов (за исключением противопожарной службы) смогут приобретать такое оружие без представления вышеуказанных справок, при наличии подтверждающих документов.

Продажа газовых баллончиков

Устройства со слезоточивыми или раздражающими веществами (механические распылители, аэрозольные баллончики и другие) могут продаваться без разрешения, но с обязательным проведением инструктажа и подписью покупателя в журнале учета.

Охолощенное оружие

Доступно только:

лицам с лицензией на коллекционирование;

юридическим лицам, указанным в законе "О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия".

Без медицинской справки

Военнослужащие и сотрудники с особыми званиями смогут получать разрешения на приобретение гражданского оружия без представления медицинского заключения об отсутствии противопоказаний.

Изменения в сфере государственных услуг

Одновременно внесены поправки в приказ МВД от 27 марта 2020 года, регулирующий оказание госуслуг в сфере оборота оружия и пиротехники. Все услуги теперь доступны в электронном формате (частично автоматизированном).

Изменения коснулись:

выдачи лицензий (на торговлю, производство, коллекционирование оружия и пиротехники);

разрешений в тирах, на приобретение, хранение, ношение, перевозку оружия;

заключений для ввоза/вывоза оружия;

всех видов разрешений, связанных с гражданскими пиротехническими веществами.

Также актуализирован перечень документов, запрашиваемых у граждан при подаче заявлений на услуги:

заявления подаются в электронном виде через "электронное правительство";

часть сведений (об уплате госпошлины, удостоверении личности, наличии лицензий, предыдущем опыте владения оружием и другое) подтягивается автоматически из государственных баз данных;

военнослужащие и сотрудники с особыми званиями освобождаются от представления медсправок.

Для спортсменов, охотников, туристов и иностранцев предусмотрены специфические требования и формы подтверждающих документов - включая электронные копии удостоверений, справок от спортивных федераций или ходатайства диппредставительств.

Также скорректирован приказ МВД от 22 сентября 2020 года, устанавливающий перечень разрешительных требований и документов:

Подтверждение отсутствия противопоказаний к владению оружием теперь оформляется по новой форме № 076/у, утвержденной Минздравом.

Военнослужащие и сотрудники силовых ведомств освобождаются от обязанности представлять эту справку, если представят служебный документ.

Юридические лица, торгующие оружием, представляют внутренний допуск к оружию, заверенный подписью руководителя.

Приказ вводится в действие по истечении 60 календарных дней после дня его первого официального опубликования (1 июля 2025 года).