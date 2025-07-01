В Кыргызстане, на побережье озера Иссык-Куль в Чолпон-Ате, прошли два юношеских турнира по большому теннису под эгидой Азиатской федерации тенниса (ATF - Asian Tennis Federation) серии ATF 14 & Under: «Cholpon-Ata Open» и «Issyk-Kul Sunrise U14». В этих соревнованиях принимали участие спортсмены в возрасте до 14 лет из Казахстана, Кыргызстана, США и Узбекистана.

Мирон Модогоров награждается за второе место в парном разряде турнира в Кыргызстане / Фото instagram.com/kyrgyztennisfederation

В обоих турнирах принял участие и воспитанник отделения тенниса Костанайской ДЮСШ № 2 Мирон Модогоров, тренирующийся под руководством Максима Красноцветова. Костанайский теннисист выступил как в одиночном разряде, так и в парном, завоевав в общей сложности четыре медали, из которых две золотые, одна серебряная и одна бронзовая.

В первом турнире костанайский теннисист занял третье место в одиночном разряде, а первые два места заняли спортсмены из Кыргызстана Калыс Казакбаев и Бакай Асеинов.

В парном разряде Модагоров и Бакай Асеинов стали победителями турнира выиграв в финале у пары из Бишкека Эльдара Кульджаева и Калыса Казакбаева - 5:3, 4:1.

Мирон Модогоров (справа) с призерами турниров серии ATF 14 & Under в Кыргызстане / Фото instagram.com/kyrgyztennisfederation

Во втором турнире серии ATF 14 & Under костанаец стартовал в одиночном разряде с победы над еще одним казахстанцем Эмиром Каримовым из Алматы (6:4, 6:4), в 1/8 финала разгромил местного теннисиста Максима Синькова (6:1, 6:0), затем одержал победу в четвертьфинале над Нурисламом Русланулы из Талдыкоргана (6:2, 6:4), а в полуфинале был сильнее победителя первого турнира Калыса Казакбаева из Кыргызстана (6:3, 7:5).

В финале соперником Модогорова стал казахстанец Лев Югай из Астаны. Первый сет выиграл столичный теннисист - 7:5. Во втором костанаец взял реванш - 6:4, а затем убедительно выиграл и тай-брейк (10:5), став победителем турнира.

В парном разряде Мирон Модогоров и сильнейший теннисист Кыргызстана в возрастной категории до 14 лет Максим Ким из Бишкека дошли до финала, где уступили Калысу Казакбаеву из Кыргызстана и Сонхену Моону из США (1:4, 4:1, 4:7), став серебряными призерами турнира.

Обладатель шести медалей турниров серии ATF 14 & Under этого года Мирон Модогоров / Фото instagram.com/ktf_kostanay_tennis

В этом году Мирон уже становился двукратным серебряным призером прошедшего в мае в Алматы турнира серии ATF 14 & Under - в одиночном и парном разрядах.