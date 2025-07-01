В Министерстве труда и социальной защиты населения объяснили норму, согласно которой некоторым казахстанцам могут приостановить выплату пенсий, если те не пользуются своим счетом, передает Tengrinews.kz.

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Что случилось

Накануне появилась информация о том, что в Казахстане пенсионерам приостанавливают выплаты, если те ими не пользуются. С подобной ситуацией недавно в Петропавловске столкнулась 72-летняя пенсионерка: ей перестали начислять деньги из-за того, что она 90 дней не снимала их с карты. Оказывается, эта парадоксальная, по мнению некоторых юристов, норма предусмотрена законом.

Что говорят в министерстве

В Комитете регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения при Минтруда пояснили, что по закону в нашей стране государственная базовая пенсионная выплата, пенсионные выплаты по возрасту приостанавливаются с 1 числа месяца, следующего за месяцем поступления сведений, в том числе из информационных систем, об отсутствии расходных операций 3 и более месяцев по банковскому счету получателя.

"Расходные операции - это любые движения на счете. Это может быть оплата покупок, перевод средств на депозиты или на другой счет. Данная норма не является препятствием для накопления средств. Она нужна, чтобы обезопасить получателей в таких случаях, если получатели не пользуются или потеряли доступ к своим счетам, которые впоследствии могут оказаться у посторонних лиц", - сообщили в ведомстве.

Если госорган нашел основания приостановить начисление пенсии, получателю направляют уведомление, в том числе через "Казпочту".

Для возобновления пенсий и пособий заявитель может обратиться в Центр обслуживания населения (ЦОН).