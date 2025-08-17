Так ли это, если единый земельный налог упраздняется, а ставка НДС увеличивается? Что изменится с 2026 года, с началом работы по новому Налоговому кодексу, аграрии выясняли 13 августа на площадке палаты предпринимателей Костанайской области.

Сейчас и до окончания 2025 года для сельхозпроизводителей будет продолжать действовать специальный налоговый режим, который позволяет снижать на 70% нагрузку по корпоративному или индивидуальному подоходному налогам, а также социальному, транспортному, налогу на имущество.

С 2026 года этот отдельный спецрежим для производителей сельскохозяйственной продукции и сельхозкооперативов исчезнет, однако будет льгота по каждому входившему в него налогу. Причем изменится механизм применения - фактически льготы будут встроены в ставки.

- То есть, вместо расчёта полной ставки с последующим «минус 70%» будут применяться сразу пониженные, - пояснила на заседании отраслевого совета по вопросам АПК руководитель управления разъяснительной работы департамента государственных доходов Зарина БЕКМУХАМЕДОВА.

Например, по корпоративному подоходному налогу будет использоваться ставка 3%, тогда как сегодня сначала применяется ставка 20%, а потом сумма уплаты КПН уменьшается на 70%. Социальный налог будет уплачиваться с пониженной ставкой 1,8 , имущественный и транспортный налоги - с уменьшением на 70%, плюс освобождение от уплаты транспортного налога по спецтехнике.

Сейчас для сельхозтоваропроизводителей ставка налога на добавленную стоимость -12%, при этом дополнительно в зачет они вправе взять 70% НДС, начисленного с оборота от профильной деятельности. Со следующего года ставка поднимется до 16%, но и льгота увеличится с 70% до 80%.

В новом Налоговом кодексе в целом количество специальных налоговых режимов уменьшается с семи до трех. И один из двух все-таки для сельхозсектора остается - для крестьянских и фермерских хозяйств. Однако единый земельный налог, который был основой этого режима, упраздняется. Вместо него вводится индивидуальный подоходный налог по ставке 0,5%. Субсидии к доходам относятся и облагаются по той же ставке.

- Принципиально налогообложение для СХТП не поменялось. Хочу обратить внимание на один момент, важный для крестьянских и фермерских хозяйств, использующих спецрежим налогообложения, - сказала руководитель ТОО «Аудиторская компания "Есепаудит" Наталья ГАЛЕНЧИК. - Если КХ занимается иным видом деятельности, кроме выращивания и переработки собственной сельскохозяйственной продукции, тогда ему нужно вести раздельный учет. Подчеркну: СНР - это режим налогообложения, а не порядок ведения бухгалтерского учета. И если такие виды деятельности у вас есть - оказываете, например, услуги по посеву, уборке другим КХ - тогда вы можете выбрать режим налогообложения либо по упрощенной декларации, либо общеустановленный. Выбирая режим, надо понимать: если вы будете оказывать услуги юридическим лицам, которые на общеустановленном режиме, то вам правильнее выбрать такой же. Для того, чтобы эти юридические лица смогли взять себе на расходы оказанные вами услуги. Если вы будете работать в режиме упрощенной декларации, то юридические лица, с которыми вы будете работать, не имеют права это делать.

Предприниматели подняли вопрос и о налогообложении дивидендов.

- Физическое лицо является учредителем ТОО, с его дивидендов будет уплачиваться походный налог. До определенного порога 5%, свыше - больше. Получается двойное налогообложение, ведь ТОО уже заплатило все налоги, - обозначил дискуссионный момент директор ТОО «Турар» Кайрат ОСПАНОВ.

По мнению предпринимателей, такой подход отбивает желание зарабатывать больше.

- Нет здесь двойного налогообложения, - не согласился руководитель управления камерального мониторинга департамента госдоходов по Костанайской области Шынкусхан ЕСМУХАНОВ. - Юрлицо свои обязательства выполнило, а у физического лица - свои. Дивиденды - это доходы физического лица. Сумма 100 с лишним млн тенге не облагается, только свыше. Изначально идея государства в чем заключалась при введении прогрессивной ставки? Создавать благоприятные условия: малый бизнес взращивать до среднего и крупного, который будет платить больше.

В целом предприниматели вместе с представителями службы госдоходов на данном этапе оценивают новый Налоговый кодекс, как не сулящий стрессов для отрасли сельского хозяйства.

- Для моего предприятия ничего кардинально не поменялось, только упростилось. - сказал директор ТОО «Мелитопольское» Эдуард ДВУРЕЧЕНСКИЙ, - на мой взгляд, налоговая нагрузка не увеличится.

Фото НПП "Атамекен"