История кота по кличке Кеша уже тронула сердца многих костанайцев. В конце июня он оказался в беде - застрял на дереве на уровне пятого этажа и провел там долгих восемь дней без еды и воды, пока его не спасли.

Скорее всего, Кеша раньше жил в квартире. Он боится высоты и других животных

На помощь пришли неравнодушные люди. В том числе и жительница Костаная Юнона.

- Об этой ситуации я узнала из поста в Instagram и через несколько дней сама приехала на место. Мы увидели кота и пытались достать его самостоятельно, но в итоге вызвали МЧС. Думаю, 8 дней его не могли снять, потому что дерево очень высокое, очень непросто было на него залезть - там редкие ветки, - рассказала она «НГ». - Спасение было очень сложным и заняло много времени. Главным героем спасательной операции стал бесстрашный Куаныш Байтурсынов, сумевший снять животное с высоты. Помогали и другие: сотрудники службы 112, оперативный дежурный департамента по ЧС Р. Б. Кущугулов, пожарные, представитель акимата Костаная Арман, а также Валентина, которая живет в этом доме и первой заметила кота, Лилия Николаевна, Евгения, которая была рядом два дня и помогала информационно, а также Кристина и Наталия, привезшая специальную петлю. Хотелось бы еще раз поблагодарить всех, кто участвовал в спасении. Благодаря вам кот остался жив.

Когда его сняли с дерева, Кеша был истощен и обезвожен. Сейчас он полностью стабилизирован, прошел курс лечения и необходимые вакцинации. В данный момент животное находится на передержке у девушки.

- Выяснилось, что он боится высоты больше метра. Впервые в жизни вижу, чтобы кот боялся высоты! - отмечает Юнона. - Видно, что Кеша домашний, он очень чистый и плохо ориентируется на улице, боится на нее выходить, он, скорее всего, жил в квартире. К тому же я заметила, что он боится других животных, даже котов и кошек.

Опекун кота отмечает, что Кеша - ласковый, контактный кот, который быстро привязывается к людям. Ему не больше двух лет. Она надеется найти его прежних хозяев. Если они не откликнутся, Кеше нужны новые заботливые руки, готовые подарить ему дом.

Чтобы забрать Кешу (или других животных), свяжитесь с ней по номеру WhatsApp +7-(705)-101-68-19.

Фото предоставлено Юноной