В каких районах Костаная отключат электроэнергию на следующей неделе?
План работ Костанайской Горэлектросети с 18 по 23 августа сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На следующей неделе профилактические работы пройдут в девяти районах областного центра.
В связи с работами произойдет временное отключение потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:
ТП – 264 (работы на ВЛ)
С 18 по 23 августа с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Хакимжановой, 19-23, 64-88, 64/1-64/21,
- ул. Кооперативная, 66-86, 78/1-78/9, 86/2-86/8, 68/1-68/6,
- ул. Комарова, 12-46, 19/1-19/20, 40/1-40/11,
- ул. 5 Декабря, 72-90, 82/2-82/12, 64/12-64/18,62/1-62/10.
ТП – 37 (работы на ВЛ)
18 августа с 10:00 до 13:00
- ИП Мизанбаева,
- магазин «Аладдин»,
- ТОО «Контакт центр»,
- БанкХоумКредит по ул. Каирбекова, 75/1.
Спальный сектор:
- пр. Аль-Фараби, 32, 36 а.
ТП – 572 (работы на ВЛ)
С 18 по 22 августа с 10:00 до 18:00
- Магазин «Аргали»,
- салон красоты «Гламур»
Частный сектор:
- ул. Наримановская, 84-120,
- ул. Кооперативная, 1-39, 11/1-11/14,
- ул. Баймагамбетова, 124-148, 134/1-134/12, 148/2-148/12,
- ул. Фролова, 74-134,
- ул. 5 Декабря, 3-27,
- ул. Алтынсарина, 59-93, 59/1-59/14,
- ул. Островского, 16-26.
КТП – 712 (ж/м п. Амангельды) (работы на ВЛ)
с 18 по 23 августа с 10:00 до 18:00
- Детский сад «Радуга» по ул. Абая, 11/11.
Частный сектор:
- ул. Северная, 1-23,
- ул. Школьная, 1-27,
- ул. Абая, 1-11/11, 2/1, 32/1,
- ул. Энергетиков 11-32.
ТП – 055 (работы на ВЛ)
18 августа с 10:00 до 18:00
- Магазин «Солнечный» по ул. Каирбекова, 379.
РП-4 (работы на ТП)
19 августа с 09:00 до 18:00
- Школа № 4,
- магазин «Ахчин Г»,
Спальный сектор:
- ул. Кубеева, 4, 6, 8, 10, 12,
- ул. Киевская, 7, 11,
- ул. Каирбекова, 353/3,
- пр. Кобланды Батыра, 22, 24 а.
ТП-Родник (работы на ТП)
19 августа с 09:00 до 14:00
- Рынок «Беркут» по пр. Аль-Фараби, 111.
ТП-567 (работы на ТП)
21 августа с 09:00 до 18:00
- ТОО «Виитор»,
- ИП Елемисов,
- ИП Абаев,
- ТОО «Содружество»,
- ТОО «Торгсервис КЗ»,
- ТОО «Фермер ЛТД».
Спальный сектор:
- ул. Карбышева, 47.
ТП-638 (работы на ТП)
22 августа с 09:00 до 18:00
- Детский сад «Маленькая страна»,
- АЗС «Эталон № 5»,
- ИП Рента,
- магазин «Перекресток»,
- «Запчасти»,
- «Алия»,
- «Росток»,
- гостиница «Достык»,
- салон красоты «Сливки».
Спальный сектор:
- 6 мкр-н, д. 1, 2, 3 а.
Светофор:
- ул. Арыстанбекова – ул. Волынова.
Частный сектор:
- 6 мкр-н, д. 19-108.
