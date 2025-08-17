Новости

В каких районах Костаная отключат электроэнергию на следующей неделе?

17 августа 2025, 12:51 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети  с 18 по 23 августа сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На следующей неделе профилактические работы пройдут в девяти районах областного центра.

В связи с работами произойдет временное отключение потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

ТП – 264 (работы на ВЛ)

С 18 по 23 августа с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Хакимжановой, 19-23, 64-88, 64/1-64/21, 
  • ул. Кооперативная, 66-86, 78/1-78/9, 86/2-86/8, 68/1-68/6, 
  • ул. Комарова, 12-46, 19/1-19/20, 40/1-40/11, 
  • ул. 5 Декабря, 72-90, 82/2-82/12, 64/12-64/18,62/1-62/10.

ТП – 37 (работы на ВЛ)

18 августа с 10:00 до 13:00

  • ИП Мизанбаева, 
  • магазин «Аладдин», 
  • ТОО «Контакт центр», 
  • БанкХоумКредит по ул. Каирбекова, 75/1.

Спальный сектор:

  • пр. Аль-Фараби, 32, 36 а.

 ТП – 572 (работы на ВЛ)

С 18 по 22 августа с 10:00 до 18:00

  • Магазин «Аргали», 
  • салон красоты «Гламур»

Частный сектор:

  • ул. Наримановская, 84-120,
  • ул. Кооперативная, 1-39, 11/1-11/14,
  • ул. Баймагамбетова, 124-148, 134/1-134/12, 148/2-148/12,
  • ул. Фролова, 74-134,
  • ул. 5 Декабря, 3-27,
  • ул. Алтынсарина, 59-93, 59/1-59/14,
  • ул. Островского, 16-26. 

КТП – 712 (ж/м п. Амангельды) (работы на ВЛ)

с 18 по 23 августа с 10:00 до 18:00

  • Детский сад «Радуга» по ул. Абая, 11/11.

Частный сектор:

  • ул. Северная, 1-23, 
  • ул. Школьная, 1-27, 
  • ул. Абая, 1-11/11, 2/1, 32/1, 
  • ул. Энергетиков 11-32. 

ТП – 055 (работы на ВЛ)

18 августа с 10:00 до 18:00

  • Магазин «Солнечный» по ул. Каирбекова, 379.

РП-4 (работы на ТП)

19 августа с 09:00 до 18:00

  • Школа № 4, 
  • магазин «Ахчин Г»,

Спальный сектор:

  • ул. Кубеева, 4, 6, 8, 10, 12, 
  • ул. Киевская, 7, 11, 
  • ул. Каирбекова, 353/3, 
  • пр. Кобланды Батыра, 22, 24 а.

ТП-Родник (работы на ТП)

19 августа с 09:00 до 14:00

  • Рынок «Беркут» по пр. Аль-Фараби, 111. 

ТП-567 (работы на ТП)

21 августа с 09:00 до 18:00

  • ТОО «Виитор», 
  • ИП Елемисов, 
  • ИП Абаев, 
  • ТОО «Содружество»,
  • ТОО «Торгсервис КЗ», 
  • ТОО «Фермер ЛТД».

Спальный сектор:

  • ул. Карбышева, 47. 

ТП-638 (работы на ТП)

22 августа с 09:00 до 18:00

  • Детский сад «Маленькая страна», 
  • АЗС «Эталон № 5», 
  • ИП Рента, 
  • магазин «Перекресток», 
  • «Запчасти», 
  • «Алия», 
  • «Росток», 
  • гостиница «Достык», 
  • салон красоты «Сливки».

Спальный сектор:

  • 6 мкр-н, д. 1, 2, 3 а.

Светофор:

  • ул. Арыстанбекова – ул. Волынова.

Частный сектор:

  • 6 мкр-н, д. 19-108.