Он приурочен празднованию города. В рамках фестиваля в триатлон-парке города проходят показательные выступления по различным видам спорта, мастер-классы и спортивные соревнования.

В данный момент несколько мужчин соревнуются в силе - нужно как можно больше раз поднять большое бревно. Победителя определяют судьи, среди которых например известный в области эко-активист Максим ФРОЛОВ и казахстанский силач, четырехкратный рекордсмен мира по силовым номерам Сергей ЦЫРУЛЬНИКОВ.





Соревнования называются «Қажымұқан жолы» и посвящены казахскому и советскому борцу и артисту цирка Қажымұқану МҰҢАЙТПАСҰЛЫ.

Фото автора