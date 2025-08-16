Новости

Спортивный фестиваль Kostanay Urban Fest прошел в областном центре

Андрей СКИБА

16 августа 2025, 17:23 |  Государство

Он приурочен празднованию города. В рамках фестиваля в триатлон-парке города проходят показательные выступления по различным видам спорта, мастер-классы и спортивные соревнования.

В данный момент несколько мужчин соревнуются в силе - нужно как можно больше раз поднять большое бревно. Победителя определяют судьи, среди которых например известный в области эко-активист Максим ФРОЛОВ и казахстанский силач, четырехкратный рекордсмен мира по силовым номерам Сергей ЦЫРУЛЬНИКОВ.


Соревнования называются «Қажымұқан жолы» и посвящены казахскому и советскому борцу и артисту цирка Қажымұқану МҰҢАЙТПАСҰЛЫ.

Фото автора