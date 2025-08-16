Желание прийти и собственными глазами увидеть, какая же она - территория школы № 19, появилось после неоднократных рассказов знакомых. Пришла без предупреждения, только позвонила на городской телефон школы и поинтересовалась: директор в отпуске или нет? Мне ответили - работает.

Директор - Анар КАБДУЛИНОВА, стаж руководителя 15 лет, в 2022 году в рамках ротации переведена из СШ № 21 (на минуточку, там при ней был сделан капитальный ремонт).

Придя в школу, я решила самостоятельно осмотреть территорию.

Большая огороженная парковка с установленными знаками, в том числе мест для инвалидов. Когда родители забирают детей, нет затора! Идеально на фоне того, что происходит во время учебного года у ворот других школ.

Идём дальше, и с каждым шагом ломается стандартное представление о школьном дворе. Куда посмотришь - везде одно восхищение!

Ландшафтные работы с использованием рокария.

Очень много разных цветов и даже клуба с розами.

Много скамеек и обязательно возле каждой урна.

Идеально выстреженный газон.

Много зелени, в том числе яблони, высаженные выпускниками.

В каждой части двора - фигуры различные, как на заказ, так и своими руками сделанные.

Установлена настоящая юрта.

Неподалеку - оазис с фламинго.

Есть замечательный огород - да-да, рядом лейки, тяпки, ведра с вырванными сорнякам. Явно работа тут кипит.

А что только там растёт: клубника, руккола, кукуруза,и перцы, баклажаны...

Футбольное поле, баскетбольная площадка, турники, беговая дорожка с тартановым покрытием. И все это - в идеальном состоянии.

Каждый уголок настолько красив и ухожен, словно это парк отдыха - не только для людей, но и для птичек, которым очень много кормушек развесили.

Ну что, пора и в само здание школы зайти. Встретила меня охрана. Я спросила, на месте ли директор и можно ли зайти на приём. Получила положительные ответы, записалась в журнале. Мне объяснили, как пройти к кабинету.

Холл, как и весь первый этаж, тоже привлекают внимание. Картины, фото отличившихся учеников, карта Казахстана в интересном исполнении. На стенах инфографика, через QR-код можно ознакомиться с информацией - в ногу со временем.

Анар Алибаевна была удивлена, но приняла сразу, не заставив меня ждате. В кабинете (кстати, со стеклянными стенами) я увидела в вазе те самые розы с клумбы. Ещё раз восхитилась и начала задавать вопросы.

- На какие средства создаётся вся эта красота?

- Финансирование школы позволяет нам это делать. Деньги из бюджета выделяются на каждого ребёнка, и, соответственно, мы должны создавать им условия.

- Я увидела замечательный огород. Чья идея? Кто этим занимается?

- Идея была моя. Создавали огород наши учителя биологии и дети. Мы все это сажаем в рамках исследования. Биологи занимаются скрещиванием, в прошлом году вырастили помидор весом 400 г. А ещё у нас есть гидропоника - микрозелень выращиваем. Дети это уже знают, и когда захотят, добавляют себе в еду в столовой, как и учителя. Все, что посажено, остается при деле, в столовой. В кабинете технологии делаем икру из кабачков. В прошлом году двум семьям мы выделили овощи. У нас все по-хозяйски, как дома!

- У вас очень красивый ландшафтный дизайн...

- Делается дизайн-проект, мы разрабатывали его, нанимали людей, встречаемся с дизайнерами, проектировщиками. Эта работа длится у нас не один год. На следующий год будем делать амфитеатр (показывает проект на бумаге - авт.), который позволитлетом проводить мероприятия с переносным экраном. На территории будет создана шахматная площадка с игровым полем из искусственного газона.

Я запланировала долгосрочный проект. Как аким города Марат Жундубаев говорил: высаживать многолетние цветы. И я хочу чтобы это было на года. У нас растут гортензии, лилии, розы, пионы, это же так прекрасно! А не как петунии - отцвели и все.

- Есть большой навес также со скамейками и цветами. Это для отдыха учеников было сделано?

- Однажды я увидела: идёт дождь, родители стоят, ждут детей, запустить их в школу я не могу, не положено. Тогда и приняла решение: нужно делать навес. Сделано также в рамках бюджета. Тут из начального блока родители встречают детей, теперь в них есть возможность ждать, укрывшис от дождя и снега.

- На здании написано «Эко школа», что это значит?

- Мы прививаем детям экологическую культуру. У нас установлены контейнеры для сбора пластиковых крышек и бумаги, которые мы передаём на переработку. Воспитывают детей не только в семье, но и в школе. Они - наше будущее.

- Сколько детей посещают школу?

- На конец года 1 479 детей при проектной мощности 940. Школа принимает учащихся в две смены. Нам не хватает места, классы переполнены. Но, тем не менее, стараемся создавать уют. У нас действуют 28 кружков и спортивные секции. Спортзал до 21.30 не закрывают.

- А как же все умещаются в две смены? Проблематично? Почему берёте такое количество - значительно больше, чем проектная мощность?

- Проблематично при делении со спортзалом. Берём, потому что нет школ территориально. У нас большая проблема: дома строятся, а школы - нет. В прошлом году была подана заявка, в перспективе, возможно, будет в рамках модернизации пристроена начальная школа - блок для учащихся начальных классов, у нас территория позволяет. Этот вопрос уже, конечно, не ко мне. Предложение было подано от нас, сейчас оно на рассмотрении. Это стало бы хорошим решением для нас!

Анар Алибаевна также сообщила, что ворота школы сейчас не закрываются до 21.30, люди приходят с детьми, с колясками, просто пары прогуливаются.

- Людям у нас нравится, они все видят, всем любуются, и самое главное: горожане все берегут у нас.

На такой прекрасной ноте закончили разговор. Меня приглашали посетить столовую пробовать еду, посмотреть, как школа развивается. И это очень приятно - директор находится на своём месте и не просто исполняет работу, а создаёт самые хорошие условия для учащихся и их родителей. Какой же это пример для всех школ - дать возможность детям учиться в таких условиях.

Фото автора