В Петропавловске 72-летней пенсионерке перестали платить пенсию из-за того, что она три месяца не снимала деньги с карты. Соответствующая норма предусмотрена законом, но, по оценке юристов, она парадоксальна, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Плакали ваши денежки?

Как рассказала дочь пенсионерки Ирина Панфилова, в последний раз ее мама снимала пенсию в декабре 2024 года.

"В январе этого года мама лежала в больнице. После выписки она не выходила из дома, был сильный гололед, а у нее больные ноги. В марте мама снимала пенсию. Потом я приехала в гости, и нам хватало, у мамы не было необходимости снимать пенсию. Решила, пусть накопятся деньги, хотела в санаторий съездить, здоровье поправить", - рассказывает дочь пенсионерки.

В прошлое воскресенье пожилая женщина отправилась к банкомату снимать деньги и была шокирована: той суммы, на которую она рассчитывала, на карте не оказалось.

"Мама уже в себе начала сомневаться – может, обсчиталась или забыла, что сняла. В банке мы выяснили, что ей не начисляли ни базовую выплату, ни пособие по инвалидности. Пришли в отдел по социальному обеспечению города Петропавловска, где нам сообщили, что выплаты приостановлены, так как у мамы с декабря в течение трех месяцев не было движения по счету. Но банк же видел, что в марте картой пользовались, почему тогда не возобновили выплаты?" – недоумевает Ирина.

Все по закону

В отделе соцобеспечения Петропавловска пояснили, что действовали по закону: если в течение трех месяцев с пенсионной карты не тратятся деньги, выплаты приостанавливаются. Решение об этом принимает уполномоченный орган, а затем пенсии и пособия перестают перечислять с первого числа следующего месяца.



Если пенсионер хочет копить деньги и не снимать их с карты, ему нужно заранее подать соответствующее заявление.

"Эта пенсионерка не обращалась к нам с заявлением о накоплении. Поэтому были направлены документы на приостановление выплат в уполномоченный орган. Сведения поступили к нам в апреле, с первого мая пенсионные выплаты приостановили на основании Социального кодекса", - пояснил руководитель отдела по социальному обеспечению города Петропавловска Адай Карагожин.

Искать не стали, но пенсии лишили

В отделе утверждают, что направили пенсионерке уведомление о приостановке выплат, но она его так и не получила.

"Я проверила почтовые ящики в подъезде, но ничего, кроме окурков и фантиков от конфет, там не обнаружила, - говорит Ирина Панфилова. – Специалисты также уверяют, что звонили маме на домашний телефон, но не дозвонились. Получается, если человек с инвалидностью просто потерялся, не выходит на связь, никого это не беспокоит. Почему нельзя было отправить соцработника и проверить, ничего ли с пенсионером не случилось. Но выплаты приостановили. Причем этот социальный отдел входит в Государственную корпорацию "Правительство для граждан", а значит, у них есть данные, что человек жив и никуда не уехал".

18 июня Ирина Панфилова и ее мама, предварительно взяв справки из банка, написали несколько заявлений на возобновление выплат. В июле недоначисленные деньги пенсионерке вернут. Но скольких нервов и сил это стоило ей и ее дочери...

"Если честно, я не представляю, что бы мама с ее больными ногами делала, если бы меня в это время не было рядом. Одной пройти такой квест ей бы было не под силу", - заключила Ирина Панфилова.

Парадокс на парадоксе

Издание обратилось за разъяснением, насколько правомерны действия госоргана и банка, к юристу Павлу Афанасьеву.

Он отмечает, что действительно в законе такая норма существует, она оговаривается, в частности, в одном из пунктов приказа министра труда и соцзащиты "Об утверждении правил исчисления (определения) размеров социальных выплат, назначения, перерасчета, приостановления, возобновления, прекращения и осуществления социальных выплат из Государственного фонда социального страхования".

"Эти установки существуют уже давно. Я с этим вопросом сталкивался более 10 лет назад. Тогда некоторые пенсионеры тоже задавали этот вопрос, когда не было движения по счету, по истечении трех месяцев им прекращали начислять пенсии и пособия. Я даже писал депутатский запрос в ГЦВП. И позиция Государственного центра по выплате пенсий такая – они думают о государственном интересе, заботятся о государственных деньгах, чтобы кто-то другой необоснованно их не снимал. У них есть ведомственные инструктивные письма, которые обязывают их следить за движением денег на счете", - объясняет Павел Афанасьев.

В ГЦВП поясняют: мера предусмотрена на случай, если пенсионер умер, а его родственники скрывают это, чтобы продолжать получать выплаты.

"Не все умирают в больницах, которые автоматически сообщают о смерти в органы. Бывает, что человек умер у себя дома, и родственники могут не сообщать о его смерти, чтобы пользоваться его пенсией. Я не вижу здесь логики, ее здесь просто нет. Наоборот – недобросовестные наследники будут регулярно снимать деньги со счета, и государство будет думать, что пенсионер жив-здоров, сам получает выплаты. А если родственники не будут снимать деньги, значит, они поступят добросовестно, и зачем им тогда все это", - недоумевает юрист.

Юрист Павел Афанасьев отметил, в этой ситуации есть как минимум два неоднозначных момента. Передача данных о счетах клиентов от банков в госорганы может нарушать банковскую тайну, поскольку это конфиденциальная информация. По его словам, человек вправе сам решать, использовать ли счет или просто хранить на нем деньги, и не обязан сообщать об этом кому-либо.

Второй момент, по словам юриста, связан с тем, что, согласно закону "О банках и банковской деятельности" и Гражданскому кодексу, банковский счет может использоваться для разных целей - зачисления, снятия, перевода средств, оплаты товаров и услуг.

"Есть еще одна функция счета – накопительная. Если я хочу копить деньги, я могу их копить не на банковском вкладе, не на депозите, а на банковском счете. На этом счете не будут начисляться проценты, но счет предназначен и для накопления тоже. Получается, что три месяца нет движения, нет снятия денег, и банки второго уровня как бы отрицают для клиента потенциальную возможность копить деньги. Но это же право клиента, которое ущемляется. А вдруг я их коплю для какой-то крупной покупки или туристической путевки. Парадокс на парадоксе", - заключил Павел Афанасьев.