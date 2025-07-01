Авария произошла сегодня, 1 июля, около 15.00, на ул. Баймагамбетова, в квартале между улицами Пушкина и Амангельды. В результате столкновения внедорожник Toyota опрокинулся на бок. У Volkswagen Golf вывернуто заднее левое колесо.

Судя по кадрам, которые прислали читатели, водитель внедорожника серьезно не пострадал. Костанайцы засняли, как он сам покидает салон машины.

- Автомашина Toyota Land Сruiser направлялась по ул. Баймагамбетова в сторону КСК. При перестроении водитель не справился с рулевым управлением, после чего совершил столкновения с автомобилями марок Volkswagen и Hyundai, - сообщил инспектор батальона патрульной полиции управления полиции города Костаная Шерхан ДУСМАГАМБЕТОВ. - В результате ДТП автомашина Toyota Land Сruiser перевернулась на бок.

В пресс-службе станции скорой помощи "НГ" сообщили, что госпитализация никому не потребовалась.