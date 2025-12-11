Выставка и конференция по археологическому полевому сезону прошла в Костанае. Специалисты подвели итоги 2025 года и наметили планы следующих экспедиций. Уже сейчас можно сказать – год запомнится удивительными находками и громкими выводами.

18 лет искали ответа на вопрос - кто строил?

С марта 2007-го, когда исследователь Дмитрий ДЕЙ обнаружил геоглифы в Тургайском прогибе Костанайской области, исследователи поставили четыре принципиальных вопроса: кто, когда, для чего и как построил эти 129 известных сегодня земляных насыпей.

Уштогайский квадрат / Фото из архива "НГ"

После публикации статьи в The New York Times в 2015 году объекты приобрели мировую известность. По версии журнала Smithsonian (официального издания Смитсоновского института в Вашингтоне), костанайские знаки входят в пятёрку самых загадочных геоглифов планеты.

Археологические изыски специалистов Центра исследования, реставрации и охраны историко-культурного наследия начались в 2023 году, сразу после того, как он получил лицензию. С того же года по декабрь 2025-го здесь провели 11 экспедиций, за это время «Дей и команда» исследовали и замерили 8 геоглифов.

Объектами стали археологические памятники - геоглиф «Линия Сандыктау», стоянка «Талдысай-II», геоглиф «Линия Кызылоба», курган «Тохтарово-III». Вопросы ставились так: ведь строили же их люди? Люди. Трудозатраты они совершали? Совершали. В таком случае, где следы? Нашли.

- Вот смотрите: верхний ряд – это то, что обнаружено возле геоглифа «Линия Сандыктау», - поясняет специалист отдела археологических исследований и первооткрыватель геоглифов Дмитрий Дей. - А второй и следующие ряды – с уштогайской группы из трёх геоглифов, возле старого русла реки. Всего там было обнаружено в двух шурфах 885 артефактов! Здесь представлены, понятно, не все. И что мы видим? Каменные пластины – явно неолит, а на керамике – следы от шерсти. Так выглядела только маханджарская керамика.

Эта керамика была тонкостенная, а чтобы формовать устойчивые стенки толщиной 2-3 мм, маханджарцы армировали их шерстью, которая выгорала при обжиге и оставляла характерные следы.

А эти два осколка были найдены прямо на геоглифе. Под микроскопом видны следы шерсти, и это та же культура!

Поворотный момент: что мы там нарыли?

Вывод исследователей однозначен - ответ на первый из четырёх вопросов поставлен: эти знаки, по крайней мере, самые ранние из них, начали строить маханджарцы.

Они были представителями неолитической культуры, которая существовала около 7-5 тысяч лет до нашей эры на территории Костанайской области и российского Зауралья в Курганской области. Трудами археологов представления о древних людях расширились.

- Теперь мы знаем, что эти охотники-собиратели были ещё и строителями геоглифов, - заявил руководитель Центра исследования, реставрации и охраны историко-культурного наследия Бекболат УАЛИЕВ - Они следили за природой, за циклом смены времён год, и использовали эти знания. Теперь нам это известно!

То, что произошло в нынешнем году, археологи называют поворотным моментом: обнаружение неолитических стоянок в непосредственной близости от фигур и, главное, фрагментов маханджарской керамики прямо на насыпях позволяют с высокой долей уверенности пересмотреть датировку объектов.

Тургайский трикветр / Фото из архива "НГ"

- Если результаты OSL-анализа подтвердят, что возраст геоглифов составляет около 8 000 лет, - надеется Дмитрий Дей, - это сделает их одними из древнейших подобных сооружений на планете, созданными задолго до знаменитых линий Наска. Открытие не только повышает статус памятников до уровня глобального наследия, но и открывает огромные перспективы для развития научного и познавательного туризма в Казахстане.

Полная область уникальных памятников, а денег нет

По расчётам профессора Питтсбургского университета Роналда Лапорта, который, кстати, оказывал большую информационную поддержку проекту, геоглифы могут потенциально приносить экономике Костанайской области около $240 млн ежегодно. Это он заключил, сравнивая наши наземные сооружения с геоглифами Наска, которые посещает почти миллион туристов в год (доход ок. $1 млрд 350 млн), пирамидами Египта ($4,5 млрд), и Стоунхенджем ($1,5 млрд).

Скриншот из презентации Дмитрия ДЕЯ

- Роналд учитывал нашу сезонность, - уточняет Дей, - ведь на памятники добраться можно только начиная с конца мая, потому что после обычного весеннего паводка туда очень сложно проехать, и до октября, если нет осенних дождей. Самых активных месяцев посещения в году всего три. Но $240 млн в год - это близко к половине бюджета Костанайской области, то есть было бы мощное вливание в сектор реальной экономики!

Естественно, это перспективное создание рабочих мест, увеличение внутриобластного ВВП, повышение налоговых сборов в депрессивных и дотационных Амангельдинском, Жангильдинском районах и в Аркалыке…

- Зарубежный турист тратит в среднем $2 500 за одну поездку на человека, - продолжает выкладки Дмитрий, - поэтому, когда сюда приезжают иностранцы из стран с высокой экономикой, они как раз являются создателями системы экономического роста от туризма. Но мы видим, что инвестиции в сектор идут очень слабо. Мы в Казахстане делаем ставку на Алтын-Эмель, Чарынский каньон, Щучье-Боровое/ Но иностранцы не приедут оценивать природу, потому что у них это есть. Зачем смотреть «вторую Швейцарию», если у них есть первая со всей инфраструктурой? Впрочем, я не экономист. Наша задача - довести исследования геоглифов до конца, получить точное признание, что их начали возводить маханджарцы в эпоху неолита. Эта культура – вообще большой пробел в археологии, совсем нераскрученный. Мы, государственная структура, не можем привлекать зарубежных специалистов, потому что это дорого/ Gоэтому всё зависит, конечно же, от деловых партнёров. Областной акимат тоже пока не может выделить нужную сумму, то есть отdлечь деньги от садиков, от больниц. Предполагаю, что в этом должна поучаствовать республика.

- Сейчас мы нарабатываем себе научный потенциал, - отметил Бекболат Уалиев, - дабы в будущем получить аккредитацию в министерстве культуры, чтобы мы могли полноценно работать и сами подавать обнаруженные памятники для госрегистрации. Получив ответ на вопрос «Кто?», мы переходим к следующему – «Как?» И на 2026 год мы наметили планиграфию тех геоглифов, которые исследовали в этом сезоне. Это фиксация и анализ артефактов горизонтально, по «планам» слоёв на раскопе. Будем определять возможные методы их строительства. А загадки есть – например, как древним удалось возвести такие ровные стороны фигур.

Проект «Тайна происхождения геоглифов Тургайского прогиба», рассчитанный на 5 лет, продолжает работу, чтобы окончательно раскрыть загадку древних архитекторов Тургайской степи и сохранить это уникальное достояние для будущих поколений.

Артефакты, обнаруженные в 2025 году на стоянке Кунтемес

Отдельную научную значимость имеют исследования зимовки султана Чингиса Уалиханова, где родился знаменитый казахский учёный Шокан (Мухаммедханафия) Уалиханов. До этого момента постоянных полевых исследований зимовки Кунтемес не велись.



Фото автора