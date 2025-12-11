Накопитель песка обустроили на 6-й Костанайской улице. По словам местных жителей, это происходит прямо посреди улицы, где неподалеку находится центр по уходу за пожилыми людьми. Законность происходящего вызвала вопросы у автора видео. которое прислали в редакцию.

Кадр из видео



- «Китайцы» покоя не дают, грязь, шум целыми днями, по выходным то же самое. Они сделали себе накопитель песка у нас по улице. Завозят песок и собирают его в большую гору, и потом всю зиму вывозят, - сообщил читатель. - Это же незаконно? Насколько я знаю, возить «китайцами» с прицепами запрещено, тем более - по городским улицам.

В пресс-службе департамента полиции Костанайской области на наше обращение сначала ответили так:

- Формально усматривается состав нарушений правил благоустройства. Должны привлечь владельца участка и дать ему время на устранение мусора и насыпи земли.

А позже добавили:

- 4 декабря в ходе проверки по улице 6-я Костанайская полицейские выявили водителя грузового автомобиля, допустившего загрязнение дорожного полотна. На нарушителя был составлен административный протокол, ему назначен штраф в размере 2 МРП.