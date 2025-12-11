Полиция Павлодара провела проверку по факту нападения подростков на семилетнего мальчика и выяснила, что ребёнок сам получил травмы и придумал историю с избиением. Теперь поведение мальчика могут рассмотреть на комиссии по делам несовершеннолетних, однако региональный детский омбудсмен выступила против этого, передает Informburo.kz.

Фото Depositphotos

В департаменте полиции региона сообщили, что при опросе соседей, просмотре видеозаписей с камер наблюдения факт избиения мальчика не подтвердился.

"Установлено, что несовершеннолетний качался на качелях, затем, ради интереса, сам приложил губы и язык к металлической поверхности. Увидев кровь, он испугался и придумал историю, чтобы привлечь внимание отца", – говорится в сообщении ДП.

С мальчиком провели беседу о недопущении подобных фактов. Матери посоветовали обратиться к консультации школьного психолога.

"Вместе с тем, после излечения мальчика поведение его и законного представителя рассмотрят на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав", – отметили в полиции.

Вместе с тем, детский омбудсмен по Павлодарской области Сауле Шакенева заявила, что категорически против рассмотрения персонального дела семилетнего ребёнка на комиссии по делам несовершеннолетних. Мать мальчика опубликовала видеообращение, в котором подтвердила, что её сын соврал об избиении.