Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев сообщил, что обсудил с главой МИД Украины Андреем Сибигой ситуацию с атакой на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Фото: cpc.ru

Отвечая на вопросы журналистов, глава МИД подтвердил свою встречу с украинским коллегой во время СМИД ОБСЕ в Вене.

"С украинской стороны есть понимание, что ситуация должна быть стабильной", — заявил Кошербаев в кулуарах Акорды.

Он уточнил, что во время встречи затрагивались вопросы двустороннего сотрудничества, торговые взаимоотношения и безопасность КТК.

Инциденты на КТК

29 ноября на морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) была совершена очередная атака, в результате чего значительные повреждения получило выносное причальное устройство. После этого в Министерстве энергетики Казахстана сообщили, что нефть перенаправят на альтернативные маршруты.

25 ноября в результате ночного удара беспилотников повреждения получил административный корпус Морского терминала КТК под Новороссийском.

Ранее беспилотники атаковали "Шесхарис" – крупный нефтеперевалочный комплекс в Новороссийске, через который в том числе идёт перевалка казахстанской нефти. В частности, сообщалось о повреждении нефтебазы и береговой инфраструктуры комплекса. Тогда в Минэнерго Казахстана заявили, что приём и транспортировка казахстанской нефти осуществляются в штатном режиме и без ограничений.

В феврале атаке украинских беспилотников подверглась станция "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума, через который осуществляются поставки казахстанской нефти. Это привело к ограничению её транспортировки. Дроны атаковали "Кропоткинскую" и в марте. Спустя некоторое время появилась информация, что Украина и Россия договорились не наносить удары по КТК.

В Министерстве иностранных дел Казахстана заявили, что они "довели свою озабоченность до Украины" в связи с атакой на КТК.