Министр просвещения Жулдыз Сулейменова объяснила позицию ведомства относительно объединения естественных наук в один предмет в школах, передаёт корреспондент Tengri Edu.

Фото:depositphotos.com

Детали она озвучила на II Международном конгрессе молодых учёных 11 декабря в Алматы.

"Хочу поставить точку в одном вопросе: в настоящее время активно обсуждается идея объединения естественных наук – физики, химии и биологии – в один предмет. Министерство просвещения ясно обозначило свою позицию: на данный момент эти предметы не будут объединяться", – объявила министр.

Сулейменова подчеркнула, что "физика останется физикой, химия - химией, биология - биологией" и будут изучаться отдельно.

"Наша цель – создать полные условия для школьников, чтобы они глубоко и системно усваивали фундаментальные науки. Реформа по объединению предметов приостанавливается с сегодняшнего дня. Повторяю: физика, химия и биология сохраняют статус отдельных предметов и будут преподаваться как отдельные дисциплины", – сказала она.

Напомним, о возможном объединении ряда предметов в школах Казахстана стало известно в феврале 2025 года. Сообщалось, что новый госстандарт планируется внедрить в 2026 году.

Тогда вице-президент Национальной академии образования Министерства просвещения Руслан Каратабанов объяснял, что химия, физика и биология могут объединиться в предмет "естествознание", всемирная история и основы права – в "социальные науки", а алгебра и геометрия – в "математику".

Реакция казахстанцев

Идея вызвала бурную реакцию в обществе. Политолог Газиз Абишев назвал предполагаемое объединение предметов "диверсией против системы образования".

"Нельзя объединять алгебру и геометрию в один предмет. Алгебра более абстрактна, исследует математические структуры, обобщая арифметику. Геометрию можно пощупать, позволяет детям соотносить теорию с наблюдаемым миром. Нужно изучать отдельно, позволяя перекрёстно использовать полезный материал”, – писал он в своём Telegram-канале.

По его мнению, для успешного обучения детей необходимы отдельные предметы, а сокращение часов естественно-математического цикла недопустимо.