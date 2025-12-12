Определен состав национальной сборной Казахстана по шорт-треку на зимние олимпийские игры 2026 года, передает КазТАГ со ссылкой на пресс-службу министерства туризма и спорта.

Денис Никиша - двукратный серебряный призер чемпионатов мира на дистанции 500 метров / Фото sportplustv.kz

«Имена обладателей лицензий стали известны по итогам мировых туров по шорт-треку, проходивших с 9 октября по 30 ноября этого года. Всего в копилке у нашей сборной 9 олимпийских лицензий. По решению главного тренера Петра Гамидова и тренерского штаба по шорт-треку ожидается, что на зимней олимпиаде 2026 года за медали будут бороться Денис Никиша, Абзал Ажгалиев, Ольга Тихонова и Яна Хан», – говорится в сообщении.



В числе лицензий:

• 2000 м (микст) – 1;

• мужчины: 500 м – 2, 1000 м – 1;

• женщины: 500 м – 2, 1000 м – 1, 1500 м – 2.

Напомним, Денис Никиша - уроженец Костаная, сейчас представляет Акмолинскую область. В марте этого года он во второй раз стал серебряным призером чемпионата мира по шорт-треку на дистанции 500 метров.



Ранее Казахстан завоевал две олимпийские лицензии по фигурному катанию благодаря Михаилу Шайдорову и Софье Самоделкиной. Всего на данный момент казахстанские спортсмены обеспечили 11 лицензий на олимпиаду.



Окончательный размер квоты станет известен в конце января 2026 года. Игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Источник фото: дирекция развития спорта