В Пекине (Китай) проходит чемпионат мира по шорт-треку, в котором принимает участие и сборная Казахстана. Честь нашей страны на дистанции 500 м защищал представляющий Акмолинскую область уроженец Костаная мастер спорта международного класса Денис Никиша, начинавший заниматься шорт-треком в ДЮСШ №3 под руководством Петра Гамидова, который в настоящее время является главным тренером сборной Казахстана.

Денис Никиша - двукратный серебряный призер чемпионатов мира на дистанции 500 метров / Фото sportplustv.kz

На своей коронной дистанции Никиша уверенно прошел квалификацию, выиграв свой предварительный забег со временем 40,347 сек. и пробежав еще быстрее в серии стартов за выход в 1/4 финала - 40,116 сек., где также финишировал первым в своем забеге. Никиша вновь был быстрейшим и в своем четвертьфинальном забеге - 40,275 сек. В полуфинале экс-костанаец выбежал из 40 секунд, показав результат 39,735 сек. и уступив в своем забеге всего 0,075 секунды лишь спортсмену из Канады Стивену Дюбуа, являющемуся бронзовым призером Олимпиады-2022 в Пекине и серебряным призером чемпионата мира 2023 года на этой дистанции. А в финале Денис Никиша финишировал вторым, показав результат 40,096 и вновь уступив Дюбуа (40,008). Третье место занял Йенс Ван Т'Ваут из Нидерландов - 40,163.

Таким образом, Никиша второй год подряд становится серебряным призером чемпионатов мира, первым из казахстанцев завоевав в прошлом году историческую медаль на прошедшем в Роттердаме (Нидерланды) чемпионате мира, уступив там Линь Сяоцзюнь из Китая 0,084 сек.

В чемпионате мира вступает и воспитанник Школы высшего спортивного мастерства управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области Глеб Ивченко из Рудного, принявший участие в забегах на двух дистанциях.

На 1500 м в четвертьфинальном забеге рудничанин показал третье время 2 мин. 23,937 сек., уступив всего одну тысячную секунды серебряному призеру заключительного этапа Мирового тура этого сезона Косэю Хаяши из Японии (2.23,936), дошедшему в итоге в Пекине до финала «В», и 0,176 сек. победителю Мирового тура на дистанции 500 м Лун Сулю (2.23,761) из Китая, завоевавшему на домашнем чемпионате мира бронзовую медаль. Глеб Ивченко же получил право продолжать соревнования в утешительных забегах. Первую стадию этих забегов Ивченко прошел, финишировав вторым с результатом 2.20,303. А вот в следующей стадии, откуда в полуфинал проходили только победители своих забегов, наш спортсмен вновь был вторым (2.21,708) и завершил выступления на этой дистанции.

На дистанции 1000 м Ивченко прошел квалификацию, но на следующей стадии получил пенальти (дисквалификацию) за нарушение правил.

Чемпионат мира завершится сегодня, 16 марта.