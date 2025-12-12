Очень кстати, учитывая резкое наступление холодов - по трапу можно попадать в самолет из терминала, минуя улицу. Он сворачивается и удлиняется в зависимости от принимаемого судна, как телескоп.





Но далеко не таким легким, как путь пассажиров по трапу, был путь аэропорта к нему.

- ТОО «SHEBERBUILD», являвшееся генеральным подрядчиком объекта «Реконструкция здания аэровокзала в г.Костанай», до настоящего времени не оплатило в полном объеме за поставленный субподрядчиком телескопический трап, - отвечал на запрос «НГ» председатель правления аэропорта Аскар БЕКБАСЫНОВ. - Сумма задолженности составляет порядка 130 млн тенге. Субподрядчик на основании решения суда взыскивает с подрядчика указанную сумму, но последний в настоящее время подал заявление о применении к нему процедуры реабилитации, в связи с чем все исполнительные действия приостановлены. По инициативе аэропорта проведены переговоры с субподрядчиком, который в результате пообещал ввести в эксплуатацию телескопический трап в течение 3 месяцев вне зависимости от исполнения решения суда.

Как сообщает аэропорт Костанай в своем Instagram, теперь пассажиры смогут заходить в самолет напрямую из терминала.



