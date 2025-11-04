В ноябре 2016 года помощник директора международного аэропорта «Костанай» имени Ахмета Байтурсынулы Александр АНДРЕЕВ сообщал: «Взлетно-посадочная полоса увеличится с 2,5 км до 2,814 км. Планируется ремонт и усиление существующего покрытия. Удастся ли отремонтировать существующее асфальтобетонное 2,5-километровое покрытие или придется создавать новое, решит подрядчик. Новая полоса позволит принимать современные типы воздушных судов - таких, как Боинг-747 и Боинг-767. Сейчас мы можем принимать Ил-76, Ту-154, Боинг-737 и Айрбасы трех моделей - 310, 319, 320».

Тогда же еще 5 млрд тенге требовалось на реконструкцию здания аэровокзала площадью 5 000 кв. м, построенного в 1974 году для увеличения пропускной способности.

В 2023 году построили новый зал прилета, в который прибывшие пассажиры по задумке должны были проходить через присоединенный к зданию зала телескопический трап, но генподрядчик не заплатил поставщику трапа. Из-за этого тогда нельзя было подписать акт ввода. Ожидалось, что долг погасят до 1 октября 2024 года, и телетрап заработает.

Воплотило ли руководство аэропорта свои планы? Как выглядят изменения и места, пока только готовящиеся к новшествам, - в материале «НГ».

- В 2020 году искусственная взлётно-посадочная полоса (ИВПП) аэродрома была увеличена с 2 500 м до 2 814 м, - ответил на наш запрос председатель правления аэропорта Аскар БЕКБАСЫНОВ. - Покрытие ИВПП было обновлено, длина полосы увеличена до 2814 метров. Также установлено новое светосигнальное оборудование.





Начальник службы авиационной безопасности Юрий МАЗОНКО показывает корреспонденту «НГ» ИВПП и поясняет, что покрытие полностью заменили на новое. А удлинили полосу для того, чтобы принимать более комфортабельные суда.





Под нужды разных самолетов приспособлен и телескопический трап - он сворачивается и удлиняется в зависимости от принимаемого судна, как телескоп. Что с неоплаченным за него долгом?

- ТОО «SHEBERBUILD» (далее- Подрядчик), являвшееся генеральным подрядчиком объекта «Реконструкция здания аэровокзала в г.Костанай», до настоящего времени не оплатило в полном объеме за поставленный субподрядчиком телескопический трап, - отвечает председатель правления. - Сумма задолженности составляет порядка 130 млн тенге. Субподрядчик на основании решения суда взыскивает с подрядчика указанную сумму, но последний в настоящее время подал заявление о применении к нему процедуры реабилитации, в связи с чем все исполнительные действия приостановлены. По инициативе аэропорта проведены переговоры с субподрядчиком, который в результате пообещал ввести в эксплуатацию телескопический трап в течение 3 месяцев вне зависимости от исполнения решения суда.

По трапу пассажиры будут попадать в зал прилета с VIP-зоной и музеем, посвященным Ахмету Байтурсынулы.

Музей имени Ахмета Байтурсынулы в зале прилета





- Реконструкция здания аэровокзала завершена на 95%, - поясняет в ответе Бекбасынов. - На незавершенный объем работ по проекту проведен конкурс и заключён договор с новой подрядной организацией, которая должна завершить работы в течение трёх месяцев, без увеличения суммы проекта. Финансирование строительно-монтажных работ осуществляется за счёт бюджетных средств.

Так сейчас выглядит бывшее помещение бортового питания.

На этой кухне раньше готовили еду, которой затем стюардессы угощали пассажиров.





- В здании аэровокзала планируется реконструкция помещения бортового питания под зал ожидания международных рейсов, - сообщил в ответе на наш запрос председатель правления. - В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация. Начало строительных и монтажных работ ориентировочно запланировано на 2026 год.

