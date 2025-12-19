В областной научной библиотеке им. Л. Н. Толстого 18 декабря прошел городской турнир по шашкам среди ветеранов и инвалидов, посвященный Дню независимости РК. Этот турнир завершил насыщенный событиями год.

Отари Квиквиния и Айдар Бигалиев

Айдар Бигалиев

Почти шестичасовая борьба изобиловала неожиданными моментами. В итоге с заметным отрывом победителем стал Айдархан Бигалиев. И это не случайно. Последнее время он активно тренировался в городском шахматном клубе им. А. Г. Уфимцева.

Касым Сатубалдин

Второе место занял выступающий стабильно Касым Сатубалдин. Третье - представитель КОС Вячеслав Тупицин.

Василий Каленский и Вячеслав Тупицын

Достойную игру продемонстрировали и игроки старшего возраста. Лучший результат среди них показал Василий Каленский, который в общем зачете набрал столько же очков, сколько и Тупицин, но уступил ему в личной встрече.

Судья соревнований Юрий Бондаренко вручает грамоту Жалгасбеку Спанову

Интересные партии продемонстрировали идущие за ним Отарий Квиквиния и Иван Козьма. Как это бывало уже не раз, возмутителем спокойствия стал Жалгасбек Спанов, сыгравший на равных с лидером.

Параллельно, но уже в шахматном клубе им. Уфимцева проходит чемпионат области по классическим шахматам. В турнире принимают участие 37 мужчин и 17 женщин, в их числе много молодежи. На пятницу, 19 декабря, лидером судьи назвали выпускника спортфака РГУ Чингизхана Саржанова, за ним следуют трое: школьники Кирилл Шудегов и Иман Набиев, и опытный Владимир Власов.

Начавшийся 15 декабря турнир предполагают завершить в воскресенье, 21-го.

Фото предоставлены областной научной библиотеке им. Л. Н. Толстого и шахматным клубом им. А. Г. Уфимцева