«Горняк» провел в Рудном предпоследнюю двухматчевую серию первого этапа регулярного чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой Pro Hokei Ligasy сезона-2025/2026, в которой его соперником стал клуб из южной столицы «Алматы».

Опасный момент у ворот «Алматы» / Фото pro.ligasy.kz

Команды встречались на самом старте чемпионата в Алматы, где поделили очки (2:0 и 1:4), а перед вторым очным противостоянием являлись соседями по турнирной таблице - «Алматы» занимал седьмую строчку, имея в активе 30 очков, а «Горняк» располагался на восьмой строчке, набрав 24 очка.

В первом матче на «Горняк арене» гости повели в счете уже на 4-й минуте. А автором заброшенной шайбы стал проводивший первый матч в чемпионате Илья Потырка, восстановившийся после травмы, полученной еще в августе в матче Кубка РК. Ближе к середине периода рудничане сравняли счет усилиями перехватившего шайбу в зоне соперника Максима Мозжерина, для которого это взятие ворот тоже стало первым в команде после перехода из «Актобе» в «Горняк».

На 14-й минуте нападающий «Алматы» Муса Гусейнов вновь вывел гостей вперед. А на 19-й минуте еще один нападающий алматинского клуба Станислав Филиппенко увеличил преимущество гостей.

Он же на третьей минуте второго периода довел счет до разгромного, реализовав большинство после удаления Владимира Кротова за задержку клюшкой, ставшего единственным в матче в составе «Горняка». После четвертой пропущенной шайбы тренерский штаб рудничан поменял вратаря, выпустив Владислава Тихонова вместо Владислава Нурека.

И еще до второго перерыва хозяевам удалось вернуть интригу в матч. На 30-й минуте отличился Евгений Степанов после передач Данилы Барабаша и Руслана Саввина. А на 38-й минуте Барабаш, которому ассистировали Владимир Кротов и Данила Платонов, сократил разрыв в счете до минимума.

Евгений Степанов против защитника «Алматы» Евгения Фокина / Фото pro.ligasy.kz

В третьем периоде была заброшена всего одна шайба. На 52-й минуте 52-й номер «Горняка» Степанов выиграл вбрасывание в зоне защиты гостей и отдал шайбу назад Барабашу, который перевел ее от левого борта в центр Владимиру Кротову, нанесшему бросок почти от синей линии и сравнявшему счет, который не изменился до конца основного времени.

В овертайме отыгравшиеся по ходу встречи со счета 1:4 рудничане не смогли отстоять свои ворота, и на четвертой минуте дополнительного времени нападающий «Алматы» Павел Медведев принес победу клубу из южной столицы - 4:5 ОТ (1:3, 2:1, 1:0, 0:1).

Во втором матче счет также открыли гости - на 19-й минуте отличился принесший победу гостям в первой встрече Медведев.

Как и матче накануне, «Горняк» сравнял счет, но на этот раз сделал это во втором периоде, на восьмой минуте которого Сергей Лазарев реализовал большинство при поддержке Ильи Горожанинова и Султанбека Рахимова.

До второго перерыва рудничане еще дважды огорчили вратаря «Алматы» Никиту Эрштейна. На 34-й минуте отличился Данила Платонов, которому ассистировали Лазарев и Горожанинов, а на 39-й минуте лучший бомбардир чемпионата Валерий Гурин после передач Кротов и Александра Каткова сделал счет 3:1.

Этот счет продержался почти двадцать минут игрового времени, и на 58-й минуте после удаления в составе «Горняка» Лазарева за выброс шайбы нападающий гостей Стас Петросян сократил его до минимума.

Бросок по воротам «Алматы» нанес Валерий Гурин / Фото pro.ligasy.kz

А менее чем через минуту Гусейнов сравнял счет, и встреча, как и накануне, продолжилась в овертайме. И если в первой встрече догонял «Горняк», но выиграл «Алматы», то во второй - догоняли гости, а выиграли хозяева. Уже через минуту после начала дополнительного времени Тихонов, выйдя далеко из ворот, сделал передачу вернувшемуся из сборной Оскару Юлбарисову, который, пройдя через все зоны, отдал шайбу Гурину, а тот неотразимо бросил - 4:3 ОТ (0:1, 3:0, 0:2, 1:0).

После этих матчей здесь же в Рудном был проведен еще один поединок - по решению департамента по проведению республиканских соревнований Казахстанской федерации хоккея состоялась доигровка матча «Арлан» - «Горняк», который проходил в Кокшетау 7 ноября и был остановлен через 10 минут и 24 секунды из-за аварийного отключения электроэнергии. Матч продолжился с момента остановки, и к тому времени в счете вел кокшетауский клуб, в составе которого на льду Дворца спорта «Бурабай» отличился нападающий Степан Санников. Он же забросил и вторую шайбу в матче уже на льду «Горняк арены» через пять минут после начала продолжения встречи. А перед самым перерывом тот же Санников довел счет до 3:0, реализовав большинство после удаления в составе рудничан Степанова за задержку.

Нападающий «Горняка» Дмитрий Пархоменко ведет борьбу за шайбу у борта с двумя игроками «Арлана» / Фото pro.ligasy.kz

Номинальные хозяева отличились еще двумя заброшенными шайбами в следующих периодах. В середине второго игрового отрезка, на старте которого Тихонов поменял в воротах рудничан Нурека, автором гола стал нападающий кокшетаусцев Дмитрий Преснов, а на 44-й минуте защитник «Арлана» Александр Гопиенко сделал счет 5:0.

Однако «Горняку» удалось избежать «сухого» поражения - за минуту до окончания встречи Степанов, которому помогали Юлбарисов и Гурин, сумел огорчить и вратаря «Арлана» Тимура Мейдера.

В заключительных матчах первого этапа регулярного чемпионата «Горняк» будет принимать на своем льду 22 и 23 декабря «Актобе».