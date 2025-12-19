Костанайский областной казахский драматический театр имени Ильяса Омарова пропитался атмосферой исторического момента. 17-18 декабря здесь прошла не просто премьера, а долгожданное событие - презентация спектакля, посвящённого 190-летию Шокана Уалиханова. Первого казахского учёного-энциклопедиста, чьё имя известно каждому школьнику. Но часть его трагической судьбы остаётся за страницами учебников.

На репетиции: прощание с Айжан / Фото Мадияра КЕРЕЙБАЯ

Основой для постановки послужил роман Сабита Муканова. Режиссер–постановщик Бәзіл СҰЛТАНҒАЗЫ пошел дальше буквы текста, проникнув в суть внутреннего конфликта Шокана. Композитор Олжас ДАЛЕЛХАН и автор проекта Динара УТЕБАЕВА помогли создать многогранное сценическое полотно - не хронику, а психодраму.

Режиссер Бәзіл Сұлтанғазы / Фото предаставлено театром

- Муканов писал об Уалиханове и с болью, и с любовью современника тех сложных перемен, когда ломалась одна эпоха и рождалась другая. - говорит Бәзіл Сұлтанғазы. - Важно было показать надлом - внутреннюю драму человека, ставшего мостом между мирами. На роль Шокана искали не просто хорошего или самого известного актера, нужен был тот, в чьем молчании, в энергии чувствовалась бы та самая «неустроенность духа», которая постоянно гнала Уалиханова в опасные экспедиции и заставляла спорить с властью. Пришли к решению, что роль сыграет актер Мадияр Керейбай. Не хотелось делать из него бронзового героя. Поэтому на репетициях мы беседовали о болезнях Шокана, о мучительном чувстве одиночества человека, которого не до конца понимают ни свои, ни чужие. Самой сложной оказалась работа над финалом. Чтобы достойно и без пафоса показать зрителям последние минуты жизни нашего героя. Финал – это не смерть, а наоборот - восхождение. И я надеюсь, что после просмотра каждый из зрителей задаст себе вопрос, который ставит перед нами Уалиханов: а на что я готов ради своего народа?

Личная драма / Фото Сары СЕРТКАЛИЕВОЙ

Спектакль сфокусирован на нескольких узловых точках: конфликт отцов и детей (непонимание отца Шокана, который смотрит на мир с позиции традиционного уклада); конфликт с системой (давление военного руководства Российской империи); непрерывающийся спор с собой (борьба между холодным разумом исследователя и горячим сердцем человека, видящего социальную несправедливость) и, конечно же, личная трагедия - история любви к девушке из простой семьи Айжан.

Сцена с возлюбленной / Фото Мадияра КЕРЕЙБАЯ

Девушка, которую он не выбрал / Фото Сары СЕРТКАЛИЕВОЙ

Многие зрители приобретали билеты заранее. По словам тех, с кем мы поговорили, остались под большим впечатлением от актёрской игры и режиссуры.

Мухатай Жанерке / Фото Сары СЕРТКАЛИЕВОЙ

- Сложнее всего было смотреть, когда он потерял свою любимую, - поделилась зрительница Мухатай ЖАНЕРКЕ. - То, как её хоронили, засыпая песком… Очень эффектно и пронзительно. До сих пор под впечатлением. Смотрела со слезами на глазах. Интересное режиссёрское решение - поставить зеркала, чтобы мы увидели себя, как продолжение рода. Наблюдали не только актёров, но и своё отражение. Это как прямой вопрос к нам: что, ныне живущие, унаследовали от его мысли? Думаю, подобный приём стирает границу между веками, делая нас соучастниками драмы. Несмотря на небольшую сцену, выступление было достойно и большой сцены.

Момент сомнений Шокана / Фото Мадияра КЕРЕЙБАЯ

Она также обратила внимание на то, что в зале много молодёжи, а это особенно радует.

Спор с отцом / Фото Сары СЕРТКАЛИЕВОЙ

Живая реакция публики - доказательство того, что историческая тема может быть предельно современной.

Елена Козловских / Фото Сары СЕРТКАЛИЕВОЙ

- Спектакль задел за живое, особенно финал, - прокомментировала гостья из Рудного Елена КОЗЛОВСКИХ. - Сильное впечатление. Единственной технической помаркой некоторые зрители назвали тихий звук в наушниках синхронного перевода. А в целом все было мощно, я бы сказала - масштабно, несмотря на камерность сцены. Мы заранее купили билеты и нисколько не пожалели. Искренне желаю актерам творческих успехов и новых побед!

Единственный человек, который не ждал от него великих дел – мать / Фото Сары СЕРТКАЛИЕВОЙ

Спектакль «Шоқан» в постановке театра имени Ильяса Омарова - это удачный пример того, как можно и нужно говорить о национальных героях сегодня. Без лакировки, но с огромным уважением. Без нравоучений, но с глубоким психологизмом. Это разговор о цене прорыва, о мужестве мыслить иначе, о любви, которая сильнее смерти, и об ответственности перед памятью.

За кадром драмы / Фото Сары СЕРТКАЛИЕВОЙ

- Играть Шокана - носить в себе разлом эпохи, – делится актер Мадияр КЕРЕЙБАЙ. - Когда мне предложили эту роль, я понял, что предстоит не сыграть, а прожить короткую и яркую жизнь. Донести до зрителя, что он - не икона, а человек, гениальный учёный, тосковавший по дому, светский интеллектуал, болевший душой за свой народ. И его трагедия в том, что он видел будущее, но был скован настоящим. Самым сложным оказалось передать его внутренний огонь. Я прочел его дневники, и меня поразила смесь колоссальной силы духа и человеческой уязвимости. На сцене прожил его главный конфликт между даром и проклятием. Это одна из самых уникальных ролей, которые когда-либо играл на сцене.

Туман вражды / Фото Сары СЕРТКАЛИЕВОЙ

Мадияр также отметил, что, проживая роль, пытался понять, о чём бы ученый спорил с нами сегодня. А в конце спектакля актер чувствовал, что Шокан Уалиханов – не прошлое. Он - вопрос, обращённый к нам в настоящее.

Море благодарности / Фото Сары СЕРТКАЛИЕВОЙ

