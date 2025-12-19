По прогнозам синоптиков, 20 декабря по области ожидается снег с метелью. В воскресенье, 21 декабря, ночью на севере и востоке, а днём на севере и западе пройдут снегопады, сопровождаемые метелью. Движение автотранспорта затруднит гололёд. В понедельник, 22 декабря, снег, метель и гололёд прогнозируются на севере и западе в ночное время. Кроме того, в воскресенье и понедельник на западе, севере и востоке будет туман.

В Костанае в субботу и в понедельник по прогнозу – снег и метель, в воскресенье – переменная облачность, без осадков.

- В субботу ночью и днём термометры покажут 10-15, на юге области 5 градусов мороза, - сообщила инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. – В воскресенье ночью столбики термометров опустятся до -28…-33 °С, днём термометры покажут -10…-15 °С. В ночь на понедельник прогнозируем -10…-15 °С, днём -5…-10 °С, на востоке -13 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью -10…-12 °С, днём -10…-12 °С. В воскресенье: ночью -28…-30 °С, днём -13…-15 °С. В понедельник: ночью -12…-14 °С, днём -5…-7 °С.

В субботу ожидается юго-западный ветер скоростью 9-14 м/с, на севере, востоке и юге – усиления до 15-20 м/с. В воскресенье ветер по прогнозу северо-западный скоростью 9-14 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/с на севере, востоке и юге. В понедельник вновь вернётся юго-западный ветер, с усилениями до 15-20 м/с на западе, востоке и юге.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ