В наступающем году Казахстан может пережить холодную и неоднородную зиму, а потом лишиться большей части влаги из-за её раннего таяния. Собеседник «НГ» - общественный деятель и публицист Кирилл ПАВЛОВ.

Фото из архива Кирилла ПАВЛОВА

Несколько лет Кирилл занимается анализом данных, полученных NOAA. Для справки: NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) - Национальное управление океанических и атмосферных исследований правительства США, научное агентство, которое изучает и прогнозирует климатические изменения, а заодно ведёт мониторинг Арктики, предоставляет ежедневные прогнозы погоды и предупреждает о штормах. NOAA играет ключевую роль в обеспечении точной научной информацией о погоде на планете.

Фрагмент официального доклада NOAA / скриншот Кирилла ПАВЛОВА

- По данным NOAA, - сообщает Кирилл, - в этом декабре продолжается эффект Ла-Нинья, и на основе этого NOAA делает краткий прогноз о последствиях для климата, сельского хозяйства и воды, в том числе и для севера Казахстана. Поясню для неспециалистов, что Ла-Нинья - это крупномасштабное климатическое явление в Тихом океане, противоположное Эль-Ниньо. Это похолодание поверхностных вод в экваториальной части, которое влияет на погоду по всему миру. Из-за него усиливаются дожди в одних регионах (например, в Австралии и Азии) и, наоборот, происходят засухи в других, а заодно меняется циркуляция атмосферы. Этот цикл происходит примерно раз в 3-7 лет и может длиться от нескольких месяцев до года-полутора. У NOAA накоплены данные наблюдений суммарно более чем за сто лет.

Далее, поясняет Павлов, алгоритмы изменений климата в Центральной Азии – вещь непростая, хотя и достаточно изученная, а потому прогнозируемая. Кстати, что думают об этой методике наши местные специалисты, которые следят за погодой?

Иллюстративное фото

- Мы, как областной филиал, не занимаемся долгосрочными прогнозами по Казахстану, - пояснила начальник отдела метеорологических прогнозов филиала РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. – Тем не менее, такие прогнозы делаются, и они научны. Когда рассматриваются глобальные тенденции, учитываются даже океанские течения - и Эль-Ниньо, и Гольфстрим. Это я подтверждаю.

- На основе анализа данных, которые я получил от Национального управления океанических и атмосферных исследований, - поясняет Кирилл, -зима сезона 2025/2026 на севере Казахстана ожидается холодная и неоднородная. Вероятны частые вторжения арктического холода, особенно в северо-восточных и восточных регионах страны. Высока вероятность, что усиленный Сибирский антициклон принесёт длительные морозы. На юге, западе и в центре страны осадков ожидаются ниже, тогда как в Алтае - наоборот, прогнозируется больше снега.

Риски этого прогноза, поясняет Павлов, - рост нагрузки на энергосистему, обмерзание инфраструктуры, а также неблагоприятные условия для животноводства. Чего же, по данным климатологов, ждать от весны агросезона 2026 года?

Фото Игоря НИДЕРЕРА

- Это риск раннего таяния, Костанай также попадает в зону паводковых рисков. Следствием этого станет дефицит влаги в июне-июле, - смотрит в графики Кирилл. – Но даже если Ла-Нинья ослабнет, её влияние сохранится до марта-апреля. А значит, вероятна тёплая и сухая весна, особенно на юге и западе Казахстана. Быстрое таяние снежного покрова на востоке и в СКО, скорее всего, приведёт к раннему сходу воды и дефициту влаги уже к началу посевной. Исторически после Ла-Ниньи Центральная Азия получает горячее и сухое лето, даже при переходе к нейтральной фазе ENSO – это когда влияние Ла-Ниньи нейтрализуется. Поэтому предупредил бы аграриев о высоком риске летней жары, засухи и пыльных бурь.

Всё это в системе, заключает автор исследования, может привести к высокой вероятности появления лесных и степных пожаров в 2026 году (Костанай, Павлодар, Абай, Улытау, Восточный Казахстан). Ожидаются осадки ниже нормы в июне-августе, возникает угроза снижения урожайности яровой пшеницы, особенно в регионах с богарным земледелием.

По словам Кирилла Павлова, его агентство Pavlov Analytisc, имеющее несколько компаний-партнёров по всему миру, предсказало недавние разрушительные паводки на севере РК, очевидность которых была видна уже в октябре 2023-го. Именно это, говорит общественный деятель, и повлияло на решение юридического закрепления деятельности его аналитической группы.

Мы обещаем читателям «НГ» в ближайшее время дополнить прогнозы Pavlov Analytisc выкладками агрономов и мнениями специалистов по климату, основанные на многолетних локальных данных.