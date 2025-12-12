В Казахстане планируют ввести в точках продажи мяса ежедневный контроль его соответствия требованиям безопасности, сообщил вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин. Эта мера, по его мнению, поможет исключить продажу небезопасного мяса, передает Informburo.kz.

Фото Informburo.kz

Минсельхоз готовит соответствующие поправки в закон о ветеринарии. Среди изменений исключение барьеров, которые не позволяют ветинспекторам и ветврачам проверять поставляемое на прилавки мясо.

"На сегодняшний день Предпринимательский кодекс запрещает ветеринарным инспекторам посещать частные учреждения. Даже ветеринарные станции и ветеринарные пункты ветеринарный инспектор не может посетить. Он должен пройти соответствующую процедуру, через прокуратуру зарегистрироваться. Поэтому мы сейчас из закона о ветеринарии хотим эту статью убрать", – сказал Бердалин на брифинге в сенате.

Министерство планирует ввести ежедневный контроль в лавках, магазинах, киосках и палатках. Эта мера поможет исключить продажу несоответствующей продукции, считает вице-министр.

Также закон предусматривает ужесточение наказания за реализацию непроверенного мяса вплоть до уголовной ответственности.

По словам, вице-министра, некоторые предприниматели продают мясо с поддельными печатями или без разрешительных документов. Поэтому Минсельхоз разработал нормы по ужесточению наказания за незаконную реализацию таких товаров.

"Мы готовим закон о ветеринарии, который со следующего года будет обсуждаться, я думаю, в парламенте. В нём мы как раз ужесточили и штрафные санкции, и хотим ввести вплоть до уголовной ответственности, кто этим занимается. Потому что, согласно действующему закону о ветеринарии, запрещается продажа мяса, которое не прошло ветеринарно-санитарную экспертизу. Но люди не боятся этих трёх МРП – штрафа, который сейчас им может предъявить государство. Больше никаких требований к ним нет, то есть штрафные санкции не мешают им", – сказал Бердалин на брифинге в сенате.

Он подчеркнул, что пищевая безопасность граждан стоит превыше всего.