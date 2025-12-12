Городские власти сообщили, что в районе "Автовокзал-2" обнаружен свищ в тепловой камере на подающем трубопроводе квартальной распределительной сети д150 мм. Ликвидацией занимаются 6 человек, которые используют 3 единицы техники.

Фото читателей "НГ"

Из-за этого нет тепла в домах №№ 2, 3, 5, 6, 7, 10, 12. А также в детском саде № 9. В 13.15 начались работы по ликвидации порыва. Ориентировочно на это может уйти от 3 до 5 часов.

Также возле дома №37 по ул. Корчагина обнаружен свищ на квартальной распределительной сети диаметром 100 мм подземного типа прокладки. Там работают еще 10 человек и 3 единицы техники. Под отключение попали 27 частных домов. Начал устранение порыва в 14.14, закончат примерно за 5 часов.

Напомним, это уже второй случай порывов на теплосетях в Рудном. Вчера под отключение от теплоснабжения попали горбольница, перинатальный центр и ряд других объектов.