19-этажный многоквартирный жилой дом, который строит ТОО «Елена Д» на пересечении улиц Толстого и Каирбекова, продолжает вызывать гнев соседей и головную боль для городских властей. Житель соседнего дома Валерий АРТЮШИН уже писал в акимат уведомления о проведении пикета и предупредил, что с 22 декабря объявит голодовку. Сегодня он и другие жильцы обсудили проблему на встрече с главой города.

Еще во время строительства выяснилось, что для самого высокого в областном центре ЖК не предусмотрено достаточного количества парковочных мест. Через суд удалось добиться медитативного соглашения с застройщиком, по которому ТОО обязалось построить дополнительную парковку на месте выкупленной и снесенной трехэтажки. И в августе 2025-го года аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ на аппаратном совещании заявил, что его позиция принципиальная: «Без парковочных мест, которые соответствуют нормам, мы акт ввода не дадим!».

- Землю вокруг нашего дома мы пытаемся оформить еще с 2023 года, - рассказал «НГ» управляющий домом № 65 по ул. Каирбекова Евгений ПРИТУЛА. - Мы оформили землю под домом, но участок парковки, которая существует с момента ввода нашей многоэтажки в эксплуатацию, нам не дали. Причины нам были непонятны. Но с того времени мы бьемся за этот клочочек земли. Потом появился застройщик ТОО «Елена Д», и им почему-то городские власти согласовали выделение земли, которой фактически пользуемся мы.





В доме № 65, где всего 26 квартир, есть свой подземный паркинг. Жители пользовались не только им, но и прилегающим небольшим участком, отведенным под наземную парковку. Но, во-первых, застройщик «БК-Строй» в 2007 году так и не оформил землю в чью-либо собственность. То есть сейчас власти трактуют организацию надземной парковки как самозахват государственной земли. А во-вторых, асфальтированная крыша подземного паркинга. которая также выполняет роль дворовой дороги и детской площадки, настолько хлипкая, что может не выдержать веса даже кареты скорой помощи. Тем более, что стены паркинга повредились, когда ТОО «Едена и Д» вбивала сваи для своей 19-этажки.

На фото - крыша подземного паркинга, которая прилегает к дому и служит внутренней дорогой

Свою надземную парковку жильцы использовали не только как стоянку для машин. Сюда же сбрасывали снег с крыши подземного паркинга, а потом тракторами его вывозили. Это же место использовали в случае вызова экстренных служб.

Из-за забора на стоянку сбрасывают снег

- Даже в нынешних условиях к нам может заехать только маленькая пожарная машина, - говорит житель дома Александр МАЛЯРЕНКО. - А если "откусить" часть парковки под нужды застройщика, то мы утонем в машинах, а пожарные, наверное, будут пешком бегать.

22 ноября Артюшин на встрече с представителями городских властей заявил: если за месяц проблема не получит решения, то он объявит голодовку. А также написал уведомление в акимат о том, что хочет провести пикет и таким образом привлечь внимание к проблеме. В согласовании пикета ему ожидаемо отказали.

- Дело в том, что нам уже обещали организовать круглый стол по этой проблеме, но на него почти никто не пришел, - отмечает Артюшин. - Сегодня я хочу подать новые обращения, чтобы провести пикет с 19 по 21 декабря. Потому что город весь погряз в нехватке паковочных мест.

Сегодня, 12 декабря, аким Марат Жундубаев встретился с инициативной группой жителей дома № 65. Разговор прошел на эмоциях.

- Я не был сторонником строительства 19-этажного дома, - сказал Жундубаев. - Я пришел когда на пост акима, уже было дано АПЗ и строительство де-факто началось. Вопрос парковки возник сразу. Мы в суде этот вопрос решали.

Аким заявил, что пока не видел проекта дополнительной парковки. Разрешение на строительство нового паркинга еще тоже не выдано.

- Когда застройщик будет проектировать, нужно будет сесть и вместе с представителями ОСИ прийти к общему знаменателю, - отметил глава города. - Земля городская, и мы не можем ее отдать вам или застройщику. Но нужно этот небольшой кусочек использовать эффективно. То, что вокруг этого дома будут заторы, это железно. Глаза закрой - все равно видно. Просто здесь надо сделать так, чтобы новая парковка учитывала интересы соседних домов. Пусть ниже опускаются, два уровня делают. Криками или какими-то мероприятиями этот вопрос не решить, потому что есть закон.

Жители возмущались, что 19-этажный дом - на 500 квартир, и едва ли все его собственники потратятся на покупку мест в новом паркинге. То есть машины будут ставить по принципу «кто раньше встал, того и тапки».

На этом месте раньше был трехэтажный дом. Теперь построят новый паркинг

- Вот вы про тапочки говорите, а мне застройщик говорит, что мы его давим через суд, заставили дом выкупить, - рассказал Жундубаев. - А я говорю, что другого выхода не видел. Либо этот дом, либо можно ресторан «Тобол» выкупить и на его месте поставить. Теперь я ему говорю, что нужно принять решение с учетом мения людей, которые здесь уже живут. Ждать от меня, что я эту проблему своим указом решу, - не вариант. Нужно вместе посмотреть, что можно сделать. Есть там «красные линия», мы, может, пойдем на нарушения, если сделаем так, чтобы всем удобно было. Мне застройщик говорит, что в доме на 19 этажей не все будут жильцы с машинами. Но те, кто здесь купит квартиры, может, и по две машины на семью имеют. Я вам ничего обещаю. Обещаю только - мы сядем и вместе посмотрим, что можно сделать.

Руководитель УЧС Костаная Аслан МАХМУТОВ сообщил «НГ», что длина автолесницы спасателей - 50 м, и, «скорее всего, на 19-этажном здании будут пожарные краны». Пока в управлении не видят существенных угроз пожарной безопасности.

Валерий Артюшин сообщил после встречи, что пока не отказывается от своих планов объявить голодовку. Он считает, что без этого городские власти будут медлить с решением проблемы.

Фото автора