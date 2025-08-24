Казахстанская теннисистка Анна Данилина в дуэте сербкой Александрой Крунич стала победительницей турнира WTA 250 в Кливленде (США), передаёт Tengri Sport.

После победы казахстанка (на фото слева) занимает 1-е место в парном Live-рейтинге WTA. Фото Tengri Sport

На пути к финалу Данилина в паре с сербкой Александрой Крунич в четвертьфинале турнира обыграла американский дуэт Кармен Корли / Ивана Корли со счётом 6:4, 6:7 (2), 10:8.

В первой партии, по информации ҚТФ баспасөз қызметі, казахско-сербская пара обыграла Хао Чин Чань (Китайский Тайбэй)/Синью Янь (Китай) на тай-брейке — 7:6 (7:3). Второй сет Анна и Александра завершили с брейком — 6:4.



Таким образом, сообщила федерация тенниса Казахстана, на сегодня в коллекции Анны — 14 титулов на турнирах WTA в парном разряде: один титул WTA 1000, два титула WTA 500, восемь титулов WTA 250, и три титула WTA 125. В 2023 году Данилина выиграла US Open вместе с финном Харри Хелиёваарой в миксте. Также казахстанка - финалистка двух турниров Большого Шлема в паре: Australian Open 2022 (вместе с Беатрис Хаддад) и Roland Garros 2025 (вместе с Александрой Крунич).

После победы казахстанка занимает 1-е место в парном Live-рейтинге WTA (5235 очков). Отметим, общий призовой фонд турнира превышает 275 тысяч долларов.







