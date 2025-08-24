Сентябрь приближается, и перед каждой семьей, где есть дети, встает первоочередная необходимость - покупка школьной формы и канцелярских принадлежностей. Особенно остро - перед семьями, где воспитываются не двое и даже не трое детей. О нелегкой участи сборов детей в школу рассказала жительница села Владимировка Костанайского района Роза ЖАКУПОВА, знающая о первом звонке с ценником не понаслышке.

Мир, где любят

В семье Жакуповых семеро детей: двое студентов, четверо школьников и один воспитанник детского сада. С двадцатых чисел августа супруги отправляются на поиски нужных вещей, а также канцтоваров. При выборе магазинов часто пользуются соцсетью Instagram: отслеживают актуальные предложения бутиков. А вот Центральный рынок в Костанае предпочитают обходить стороной.

Розу Жакупову награждают подвеской «Алтын алқа»

- Считаю, что цены на базаре неоправданно завышены по сравнению с бутиками, - делится многодетная мама. - Поэтому одежду там не приобретаем. Мы предпочитаем складские магазины, именно здесь часто покупаем обувь. Кроме того, одеваем детей в зареченском многоэтажном супермаркете. Продавцы делают скидку в размере 10% постоянным покупателям. Сборы в школу - это, можно сказать, марафон для кошелька многодетной семьи. И не только многодетной.

Чтобы собрать детей в школу, семье все же приходится идти на жертвы. Они часто отказывают себе в небольших радостях: покупке нового платья или поездке в детский развлекательный центр. Глава семьи Мурат работает водителем КамАЗа, его доход дополняется небольшим подсобным хозяйством. К реальной действительности Жакуповы относятся с пониманием, и ни в коем случае не перекладывают ответственность за благополучие семьи на государство. Но беспрерывное повышение цен не может не огорчать. При неплохом доходе супругов, плюс получении двух социальных пособий (государственное пособие «Мать-героиня», выплаты для многодетных семей) все же возникают сложности. Роза устроилась контролером газового хозяйства на неполный рабочий день, чтобы внести свой вклад в семейный бюджет, получая 35 000 тенге в месяц. Младшему ребенку всего 3 года, что делает работу с полной занятостью невозможной.

Второклассница Амира

На одного ребенка уходит от 100 000 до 120 000 тенге, в сумму включена осенняя верхняя одежда. Зимняя - тема отдельная. Наиболее ощутимой статьей расходов является обувь: кроссовки, туфли и прочее. Ведь в школу нужно сразу несколько пар. Обувь приемлемого качества обходится в 15 000-20 000 тенге, а зачастую и дороже. Более доступные варианты Роза находит на ул. Складская в Костанае - территории оптово-розничной торговли. Канцелярские принадлежности покупают в местных магазинах села, нередко в долг, с последующей выплатой в течение нескольких месяцев.

Несмотря на все это, супруги не теряют оптимизма. А еще многодетная мама реализует свою давнюю мечту, иногда выпекая торты на заказ, и грезит стать безупречным кондитером. С юных лет Роза вынашивала план о медицинской карьере, призналась она, и слезы навернулись на глаза. Мечтала… Даже уколы умеет ставить. Со временем вспыхнула новая страсть - кулинария. Помимо этого, искусна во многих делах: сама шьет шторы, тюль, занимается подшивкой. А дети во всем помогают.

Торт, изготовленный руками Розы

- Наиболее изматывающим испытанием в преддверии учебного года становится душевная усталость, - признается Роза. - Надо искать возможности для экономии, грамотно планировать закупки. Выпечка хлеба в домашних условиях - наш способ сократить расходы. Продукты приобретаем «мешками», это позволяет избежать ежедневных походов по магазинам. Супруг, отправляясь в город, непременно закупает фрукты, ведь мы не можем обделять детей полезным. Я покупаю конфеты и печенье, но вынуждена прятать их, чтобы дети не съели все сразу. Понемногу достаю угощения, хорошо понимая детскую натуру и их тягу к сладкому. Мы сами были детьми и помним, как наполняли карманы угощениями, делились ими с друзьями на улице, а потом страдали от аллергии и других неприятностей.

Большая прогулка в город

Из-за неуклонного роста цен посещение развлекательных парков становится для многих семей редким удовольствием. Возможность прокатить всех детей на аттракционах, угостить их мороженым и попкорном оборачивается суммой, достигающей 70 000 тенге, а зачастую и превышающей ее.

Капитан и его команда

Роза отмечает, что было бы неплохо расширить спектр бесплатных секций для школьников, а также соревнований и образовательных мероприятий, к примеру, посвященных вопросам здорового питания. По ее мнению, даже платные услуги должны быть существенно улучшены, чтобы соответствовать потребностям детей и подростков.

Фото из семейного архива Розы ЖАКУПОВОЙ