Суть акции «Народный гаишник»: вы сообщаете об опасном участке на дорогах Костаная и излагаете суть проблемы, а мы направляем запрос в департамент полиции.

Ул. Красносельская. Знаков без «зебры» недостаточно, чтобы замедлять скорость автомобилей

В очередном обращении речь идет об ул. Красносельская на пересечении с ул. Левобережная в Костанае.

- Стоит знак «Пешеходный переход», но нет полосок, там машины вообще не останавливаются, - пишет читательница Айжан ГАЗЕЗ. - Рядом - Костанайский детский центр оказания специальных социальных услуг. Мы с детьми очень часто переходим дорогу, и почти никакая машина не останавливается.

«НГ» отправила запросы в отдел ЖКХ Костаная и ДП Костанайской области с просьбой прокомментировать ситуацию.

Ранее мы публиковали вопрос от другой читательницы: так есть ли пешеходный переход на перекрестке Баймагамбетова - Журавлевой?

- Если переходить улицу Журавлевой по Баймагамбетова, то автомобили, поворачивающие к «Автодому», зачастую не пропускают пешеходов, так как нет обозначений пешеходного перехода, - писала она. - Но если выезжать с Журавлевой на Баймагамбетова прямо вдоль лога, то знак «Пешеходный переход» висит. Но и тут водители неохотно пропускают пешеходов. Всегда приходится лавировать между ними. Положен ли там пешеходный переход? Если да, то нужно нанести разметку на асфальте и установить соответствующий знак со стороны «Автодома» тоже. А то автомобилисты, видать, настолько голодны и злы, что готовы задавить проходящих там людей. А если не положен, то как там переходить дорогу пешеходам? Тем более что улица Журавлевой двойная, и движение там интенсивное. Особенно в часы пик.

- Сотрудниками отделения дорожно-технической инспекции проведено обследование указанного участка, - ответили на запрос «НГ» в департаменте полиции. - Сообщаем, что ранее в адрес ГУ «ОЖКХ, ПТ и АД» акимата города Костаная было выдано предписание № 297 от 18 июля 2025 года об установке дорожных знаков 5.16.1-5.16.2 «Пешеходный переход» с нанесением соответствующей дорожной разметки.

- Предписание, выданное для установки знака 5.16.1 - 5.16.2 «Пешеходный переход» на данном участке, было выполнено подрядной организацией, - ответили в отделе ЖКХ. - Вместе с тем сообщаем, что в настоящее время нанесение дорожной разметки не выполнено в связи с неблагоприятными погодными условиями. Работы будут произведены при наступлении благоприятных погодных условий, позволяющих обеспечить требуемое качество нанесения.