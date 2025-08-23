Родители по стране сообщают о задержке публикации списков поступивших в медицинские колледжи. Министерство просвещения объяснило ситуацию высокой нагрузкой на портал eGov.kz и информационную систему "Национальная образовательная база данных" и объявило новые сроки публикации результатов конкурса, передаёт Tengrinews.kz.

Фото:depositphotos.com

Что произошло

Приём документов в колледжи стартовал 25 июня — заявки подавали через eGov или напрямую в учебные заведения. В ряде регионов абитуриенты ждали публикации итогов дольше обычного, из-за чего возникали сложности с подачей на альтернативные направления.

Позиция министерства

В Минпросвещения сообщили, что технические неполадки на сайте eGov устранены, а сроки приёма и конкурсного отбора продлены, чтобы обеспечить равные условия для всех поступающих. Обновлённый график публикации списков:

— по специальностям, требующим творческой подготовки — до 24 августа;

— по педагогическим и медицинским специальностям — до 25 августа;

— по специальностям подготовки специалистов среднего звена — до 27 августа.

Куда обращаться

Министерство просвещения:

Айтбаева Нуршат Жамбыловна — +7 (7172) 74-92-84

Сатанов Дархан Оралович — +7 (7172) 74-24-65

Города:

Астана — +7 701 737 40 02

Алматы — +7 778 316 49 89

Шымкент — +7 777 558 15 53

Области:

Акмолинская — +7 705 427 42 83

Актюбинская — +7 702 975 57 57

Алматинская — +7 707 693 32 39

Атырауская — +7 701 191 02 81

Восточно-Казахстанская — +7 705 528 52 58

Жамбылская — +7 701 405 68 88

Жетысуская — +7 707 600 13 85

Западно-Казахстанская — +7 777 286 71 17

Карагандинская — +7 701 181 95 08

Костанайская — +7 776 811 44 22

Кызылординская — +7 705 467 66 91

Мангистауская — +7 775 122 48 54

Павлодарская — +7 777 864 35 88

Северо-Казахстанская — +7 702 866 03 78

Туркестанская — +7 771 811 11 55

Улытауская — +7 705 189 35 51

Абайская — +7 702 523 43 89

Списки поступивших по медицинским и педагогическим специальностям должны быть опубликованы до 25 августа, по остальным — до 27 августа. Абитуриентам рекомендуется следить за обновлениями на сайтах колледжей и в личных кабинетах на eGov.kz.

Ранее был опубликован список обладателей грантов в магистратуру в Казахстане.



Напомним, ранее "НГ" также сообщала, что акиматы выделили 1729 грантов для казахстанских абитуриентов.