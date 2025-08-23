eGov дал сбой: списки поступивших в колледжи опубликуют позже
Родители по стране сообщают о задержке публикации списков поступивших в медицинские колледжи. Министерство просвещения объяснило ситуацию высокой нагрузкой на портал eGov.kz и информационную систему "Национальная образовательная база данных" и объявило новые сроки публикации результатов конкурса, передаёт Tengrinews.kz.
Фото:depositphotos.com
Что произошло
Приём документов в колледжи стартовал 25 июня — заявки подавали через eGov или напрямую в учебные заведения. В ряде регионов абитуриенты ждали публикации итогов дольше обычного, из-за чего возникали сложности с подачей на альтернативные направления.
Позиция министерства
В Минпросвещения сообщили, что технические неполадки на сайте eGov устранены, а сроки приёма и конкурсного отбора продлены, чтобы обеспечить равные условия для всех поступающих. Обновлённый график публикации списков:
— по специальностям, требующим творческой подготовки — до 24 августа;
— по педагогическим и медицинским специальностям — до 25 августа;
— по специальностям подготовки специалистов среднего звена — до 27 августа.
Куда обращаться
Министерство просвещения:
Айтбаева Нуршат Жамбыловна — +7 (7172) 74-92-84
Сатанов Дархан Оралович — +7 (7172) 74-24-65
Города:
Астана — +7 701 737 40 02
Алматы — +7 778 316 49 89
Шымкент — +7 777 558 15 53
Области:
Акмолинская — +7 705 427 42 83
Актюбинская — +7 702 975 57 57
Алматинская — +7 707 693 32 39
Атырауская — +7 701 191 02 81
Восточно-Казахстанская — +7 705 528 52 58
Жамбылская — +7 701 405 68 88
Жетысуская — +7 707 600 13 85
Западно-Казахстанская — +7 777 286 71 17
Карагандинская — +7 701 181 95 08
Костанайская — +7 776 811 44 22
Кызылординская — +7 705 467 66 91
Мангистауская — +7 775 122 48 54
Павлодарская — +7 777 864 35 88
Северо-Казахстанская — +7 702 866 03 78
Туркестанская — +7 771 811 11 55
Улытауская — +7 705 189 35 51
Абайская — +7 702 523 43 89
Списки поступивших по медицинским и педагогическим специальностям должны быть опубликованы до 25 августа, по остальным — до 27 августа. Абитуриентам рекомендуется следить за обновлениями на сайтах колледжей и в личных кабинетах на eGov.kz.
Ранее был опубликован список обладателей грантов в магистратуру в Казахстане.
Напомним, ранее "НГ" также сообщала, что акиматы выделили 1729 грантов для казахстанских абитуриентов.
